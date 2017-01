DreamWorks Animation: Chris deFaria als neuer Filmchef angekündigt

Laut der Deadline.com wird DeFaria, der bei Warner derzeit noch an Steven Spielbergs "Ready Player One" in den kommenden Monaten zu Dreamworks Animation, das im August vergangenen Jahres von NBC Universal übernommen worden war, wechseln.

DeFaria ist seit 1996 als VP Physical Production für Warner Bros tätig - seit vier Jahren fungierte er als President of Animation and Innovative Technology und hatte dort an Filmen wie "The Lego Movie" , "Störche - Abenteuer im Anflug" , "Man of Steel" , "Pacific Rim" , den letzten "Harry Potter"-Filmen, "Der große Gatsby" , "300" , "Edge of Tomorrow" und der "Matrix"-Trilogie gearbeitet.

Er empfindet die Arbeit bei Dreamworks Animation als einmalige Chance und erklärte: "Ich kann es nicht abwarten, mit Donna [Langley] und Chris [Melandri ] und den unglaublich talentierten Künstlern bei DWA zusammenzuarbeiten, um dem Kinopublikum auf der ganzen Welt noch mehr Geschichten und Charaktere mit Kultfaktor zu liefern."

Quelle: Blickpunkt:Film