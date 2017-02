Dreamfall Chapters: Patch mit fehlender deutscher Sprachausgabe veröffentlich

Nachdem bereits vor einigen Monaten die finale Episode von Dreamfall Chapters erschienen ist, haben die Entwickler von Red Thread Games dem stimmungsvollen Adventure nun noch ein fast fünf Gigabyte großes Update spendiert. Das Update auf Version 5.4.1 befand sich zunächst eine Woche lang in der Beta und konnte dabei bereits von Spielern getestet werden. Nun wurde der Patch für alle Besitzer des Spiels freigeschaltet.

Einen großteil der 4,7 Gigabyte macht die nun nachgelieferte deutsche Sprachausgabe für die Episoden vier und fünf aus. Die Arbeiten an der Lokalisation waren für diese beiden Spielabschnitte nicht rechtzeitig fertig geworden und haben die Veröffentlichung des Patches immer wieder hinaus gezögert. Neben anderen Fehlerbeseitigungen bei der Lokalisierung, können deutsche Spieler das Adventure nun komplett auf Deutsch erleben.

Zusätzlich haben die Entwickler einige Upgrades an der Unitiy Engine vorgenommen und unter anderen Umterstützung für DirectX 11 hinzugefügt. Das Team gibt außerdem zu verstehen, dass es sich bei diesem Update noch nicht um den "The Final Cut"-Patch handelt. Dieser wird parallel zum Release von Dreamfall Chapters auf PS4 und Xbox One Ende März veröffentlicht. Wer das Spiel auf dem PC bereits besitzt, bekommt das Upgrade auf Final Cut natürlich kostenlos.

Patch Notes - Version 5.4.1

German voices for Book 4 and 5, and other localisation fixes

DirectX 11 support. If your video card is compatible, there should be noticeable performance improvements

New startup video and opening credits

Unity engine upgrade. This improves performance and fixes a number of bugs and glitches

Various audio fixes

Fix for pausing game when alt-tabbing out while in fullscreen mode

Fix for rare inventory bug

Fixed stuck head look-at

