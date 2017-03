Drawn to Death: Release als kostenloses Playstation-Plus-Spiel

Im April dürfen sich Playstation-Plus-Mitglieder auf ein ganz besonderes Spiel freuen, welches sie gratis erhalten. Drawn to Death wurde zuvor noch nicht veröffentlicht und feiert mit dem dem Release über Playstation Plus sein Debut.

Drawn to Death ein Multiplayer-Actionspiel mit einem außergewöhnlichen Grafikstil. Denn das Geschehen findet in einem Zeichenblock statt. Entsprechend sind die Figuren und Umgebungen nur gemalt, was eine ganz eigene Atmosphäre erschafft. Der Titel wurde von David Jaffe, der auch schon an God of War und Twisted Metal arbeitete, entwickelt.

Wer keine PS-Plus-Mitgliedschaft besitzt, der kann sich Drawn to Death aber auch ab dem 4. April für rund 20 Euro für Playstation 4 über den Playstation Store kaufen. Abgesehen von dem Actionspiel steht momentan noch nicht fest, welche weiteren Spiele Sony im April kostenlos für PS-Plus-Mitglieder anbieten wird.

Quelle: Gamespot