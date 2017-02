Drawn to Death: Releasetermin des Cartoon-Actionspiels bekannt

Mit Drawn to Death erscheint ein sehr ungewöhnliches Actionspiel für die Playstation 4. Die Handlung spielt in einer Comiczeichnung eines High-School-Schülers, was sich entsprechend im außergewöhnlichen Grafikstil niederschlägt, der wie ein gekritzelter Cartoon wirkt.

Das Entwicklerstudio The Bartlet Jones Supernatural Detective Agency gab jetzt bekannt, dass das Actionspiel am 4. April für die PS4 erscheint. Nicht, wie ursprünglich geplant als Free2Play-Spiel, sondern als reguläres Verkaufsspiel. Der Preis liegt bei 19,99 US-Dollar.

Drawn to Death bietet aber nicht nur eine interessante Optik und eine ungewöhnliche Geschichte, sondern stellt überdies eine Mischung aus Shooter und Nahkampfspiel dar, was das Kampfsystem sehr abwechslungsreich gestaltet. Euren Helden dürft ihr mit der Zeit verbessern, wodurch er neue Skills erlernt. Das Spiel bietet sowohl einen Solo-, als auch Multiplayer-Modi. Dabei schließt ihr euch mit Freunden zu Teams zusammen und tretet gegen Mitspieler aus der ganzen Welt an.

Wie sich Drawn to Death spielt, könnt ihr dann ab dem 4. April selbst herausfinden.

Quelle: DualShockers