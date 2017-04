Drawn to Death im Let's Play: Olli und Simon zocken den für PS-Plus-Nutzer aktuell kostenlos erhältlichen Multiplayer-Shooter. Eine Besonderheit stellt dabei die Zeichenblock-Optik dar. Auf der Schulbank in ein Skizzenbuch gekritzelte Figuren treten in einem Mehrspieler-Arena-Shooter gegeneinander an. Im Video unterhalb dieser Zeilen erhaltet ihr einen Einblick in den besonderen Charme des PS4-Spiels. Drawn to Death stammt übrigens aus dem Software-Studio " The Bartlet Jones Supernatural Detective Agency", das von David Jaffe gegründet wurde - dem Mastermind hinter God of War.

Solltet ihr PS Plus-Abonnent sein, so fügt ihr Drawn to Death im April zu eurer PlayStation 4-Spiele-Bibliothek hinzu. In unserem Überblick zu den Gratis-Spielen für PS Plus- und Xbox Live Gold-Mitglieder haben wir euch die kostenlosen Spiele des Monats aufgelistet. Was haltet ihr von den Inklusiv-Spielen der Premium-Dienste für PS4 und Xbox One? Hinterlasst uns doch einen Kommentar unterhalb dieser Zeilen. Neben den Gratis-Games für PS Plus-Mitglieder schauen PlayStation 4-Spieler unbedingt auch in den aktuellen Oster-Sale des PlayStation Networks.

Drawn to Death im Let's Play-Video - Simon und Olli zocken den Zeichenblock-Shooter