Jedes Jahr veranstalten die Entwickler von Double Fine den internen Game Jam Amnesia Fortnight. Jeder Mitarbeiter darf eine Spielidee einreichen. Der Clou: Die vier besten werden am Ende auch umgesetzt! An der Entscheidungsfindung ist auch die Community involviert. Fans konnten zwischen dem 4. und 7. April zwischen zwei Ideen abstimmen, eine suchte Entwickler-Legende Tim Schafer höchstpersönlich aus, die andere schickte das restliche Team von Double Fine ins Rennen.

Nachdem Community und Entwickler ihre Favoriten gewählt haben, beginnt nun die heiße Phase: Vom 12. bis zum 25. April versuchen die Teams ihren Prototypen fertigzustellen. Bis zum 28. April kann das Projekt noch über Humble Bundle unterstützt werden. Ab dem eingangs erwähnten Datum können Spieler, die den Entwicklern finanziell unter die Arme griffen, die umgesetzten Spiele in der erreichten Form für PC herunterladen. Das Amnesia Fortnight Event brachte in den vergangenen Jahren bereits interessante Spielkonzepte hervor, darunter etwa Costume Quest und Stacking.

Die ausgewählten Spiele:

Darwin's Dinner (Auswahl der Unterstützer):

Ein Survival-Spiel, bei dem ihr als Jäger agiert und eine Vielzahl von Spezies verspeist. Jede Tierart unterscheidet sich wiederum in deren genetischer Veranlagung. Nach jedem Zyklus verschwinden die gegessenen Arten. Sind keine langsamen Kaninchen mehr aus dem Vorjahr übrig, müsst ihr vielleicht hungern, weil ihr die schnellen Kaninchen nicht mehr fangen könnt. So müsst ihr immer die Balance zwischen Überleben und Erhalten der Spezies wahren.



The Gods Must Be Hungry (Auswahl der Unterstützer):

Hier erschaffen kriegerische Köche riesige Mahlzeiten, um gefräßige Götter davon abzuhalten, die menschliche Rasse zu essen. Ihr versucht, an die Zutaten zu kommen und eine Arena zu erreichen, bevor es die Götter tun. Dort bereitet ihr eure Speisen zu, während euch weltweit Zuschauer über eine TV-Show zusehen. Die Entwickler beschreiben das Spiel als Mischung aus Burger Time und Attack on Titan.



Kiln (Auswahl von Double Fine):

Kiln ist ein teambasierter Multiplayer-Brawler, bei dem ihr eure eigenen Figuren erstellt. Ihr formt auf einer Drehscheibe Vasen aus Lehm, die je nach Form andere Fähigkeiten und Werte besitzen. Dabei erhaltet ihr eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten, sodass womöglich jeder der Charaktere einzigartig ist. Um eure kämpfenden Vasen aufzuwerten, müsst ihr Ressourcen sammeln.



I Have No Idea What I'm Doing (Auswahl von Tim Schafer):

In dem VR-Partyspiel versuchen die Freunde außerhalb der virtuellen Realität dem Spieler Tipps und Hinweise zu geben. Der Spieler mit der VR-Brille muss erraten, wo er ist, wer er ist und was er zu tun hat. Jedes Spiel versetzt euch in eine skurrile Situation, so kann man zum Beispiel als Oktopus ein Flugzeug landen oder als Baby-Präsident ein Land führen.



