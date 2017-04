Dota 2: Skin-Ersteller fühlen sich von Valve über den Tisch gezogen

Manche Designer hatten in der Vergangenheit die Möglichkeit mit der Erstellung von Skins für Dota 2 ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Nun hat Entwickler Valve jedoch einige unangekündigte Veränderungen durchgeführt, die sich unter anderem auf die Bezahlung der Künstler auswirken. So berichten einige anonyme Designer im Reddit-Forum zum MOBA-Spiel, dass Valve nicht nur weniger Geld zahlt, sondern dies eben auch ohne jegliche Vorwarnung tat. In Dota 2 können Spieler ihre kosmetischen Items über einen Marktplatz erwerben, wo private Künstler ihre Werke präsentieren und verkaufen.

Wenn ein Designer ein vollständiges Set (neue Rüstung, neue Waffe usw.) für einen Helden erstellt, hat Valve die Möglichkeit diese Items in eine Kiste zu packen, die anschließend für einen Preis von 2,49 US-Dollar zur Verfügung steht. Insgesamt 25 Prozent der Verkäufe werden an alle Künstler aufgeteilt, die ihren Teil zu dieser Kiste beigetragen haben. Im Gespräch mit Kotaku wollte sich keiner der anonymen Designer zu detaillierten Umsatzzahlen äußern. Zwischen 2011 und 2015 wurden etwa 57 Millionen US-Dollar an alle kreativen Personen für ihre Arbeit in Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive und Team Fortress ausgeteilt.

Mit der fünften Weltmeisterschaft "The International" im Jahr 2015 änderte sich dieses System jedoch. Valve kürzte den Prozentsatz für Kisten auf 12,5 Prozent - allerdings gab es nun auch 12,5 Prozent Anteil an den Verkäufen eines sogenannten Battle Pass. Dabei handelt es sich um spezielle Aktivitäten im Spiel, die nach Abschluss mit einer Serie von Kisten belohnt werden. Im Herbst 2016 strich Valve jedoch ohne Ankündigung die 12,5 Prozent für Battle Passes wieder. Demnach erhalten Spieler durch das Abschließen eines Battle Pass zwar weiterhin Gegenstände von privaten Designern, diese erhalten dafür jedoch keinen Cent. Valve hat sich bislang noch nicht zu den Vorwürfen der anonymen Designer geäußert.

Quelle: Kotaku