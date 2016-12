Dogma: Eternal Night könnte eine Alternative zum leider eingestellten Vampir-MMO World of Darkness (CCP Games) werden. Entwickler ist das kleiner Indie-Studio Prelude Games Factory. Die Finanzierung sollte ursprünglich via Crowdfunding gestemmt werden. Die entsprechende Kampagne bei Kickstarter scheiterte aber vor ziemlich genau einem Jahr eher kläglich. Lediglich etwas mehr als ein Drittel der angepeilten Mindestzielsumme von 100.000 Dollar kam damals zusammen. Prelude Games Factory hat aber nicht aufgegeben, und ein eigenes Early-Access-Programm ins Leben gerufen.

Dogma: Eternal Night kann vorbestellt werden, um die Entwicklung sicherzustellen. Erhältlich sind mehrere Varianten zu Preisen von 15 bis 60 Dollar. Wer tiefer in die Tasche greifen will, kann sich auch beispielsweise ein In-Game-Häuschen für 500 Dollar leisten. Gewissermaßen als kleines Weihnachtsgeschenk für die bislang allerdings nur etwa 250 Backer hat Prelude Games Factory jetzt den Charakter-Editor zu Dogma: Eternal Night als eine Art Mini-Demo veröffentlicht. Interessierte folgen dem Quellenlink. Einen finalen Release-Termin hat Dogma: Eternal Night noch nicht. In der Galerie findet ihr einige Screenshots aus einer frühen Version.

Quelle: PGF