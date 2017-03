Dirt 4: ​Neuer Trailer "Your Stage" zeigt den Strecken-Editor des Rennspiels

05.03.2017 um 16:15 Uhr Codemasters und Koch Media haben einen neuen Trailer zum kommenden Dirt 4 veröffentlicht. Darin erhalten Spieler einen ersten Einblick in den Strecken-Editor "Your Stage", mit dem eine fast unendliche Zahl an einzigartigen Rallye-Kursen mit einem Knopfdruck erstellt werden kann. Die Profi-Fahrer Petter Solberg und Kris Meeke waren zudem Teil der Entwicklung von Dirt 4 und teilen im Video ihre Meinung zum neuen Strecken-Editor von Codemasters. Dirt 4 erscheint im Juni 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

