Von Codemasters gibt's heute den ersten Gameplay-Trailer zu Dirt 4. Ihr könnt euch den mit "Be Fearless" betitelten Clip direkt unterhalb dieser Zeilen ansehen. Und Furcht ist wohl wirklich die letzte Emotion, die hilfreich ist, falls ihr in den verschiedenen Motorsportklassen von Dirt 4 auch nur einen Blumentopf gewinnen wollt. Ganz nach dem Motto: Wer bremst, verliert! Akustisch unterlegt ist die rasante Rennaction mit dem Song "Instigators" von Grace Potter, einem von insgesamt über 40 lizenzierten Songs in Dirt 4, einem Deal mit Universal Music sei Dank.

Dirt 4 erscheint am 9. Juni für PC, PS4 und Xbox One. Codemasters hat laut eigener Aussage zahlreiche Verbesserungswünsche der Dirt-Community umgesetzt. So gibt es beispielsweise erstmals in der Serienhistorie den "Your Stage" genannten Editor, mit dem zumindest theoretisch unendlich viele neue Strecken erstellt und natürlich auch mit anderen geteilt werden können. Außerdem kann in Dirt 4 nun auch um die Krone in der FIA World Rallycross Meisterschaft gefahren werden. Eine ausführliche Vorschau zu Dirt 4, in der wir auch weitere neue Features vorstellen, findet ihr unter dem Link.