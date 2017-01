Mit Dirt Rally feierten die Entwickler von Codemasters im Dezember 2015 auf dem PC sowie im vergangenen Jahr auf den Konsolen große Erfolge. Nun kündigen die englischen Entwickler mit Dirt 4 den nächsten Teil der Rally-Serie an. Der neue Titel soll sogar bereits im Juni 2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Mit dem Spiel wollen die Macher "die Passion und Authentizität des tollkühnen Off-Road Rennspiels auf einen völlig neuen Level heben, wenn Spieler weltweit sogar wieder mit Buggies und Trucks actiongeladene Rennen in Landrush erleben können".

Dirt 4: Neuer Teil der Rally-Reihe angekündigt - Release im Juni. (14) Quelle: Koch Media Zusätzlich wird Dirt 4 erstmals über einen "revolutionären Rennstrecken-Editor" verfügen. Das "Your Stage" getaufte Feature soll es dem Spieler ermöglichen "eine nahezu unendliche Anzahl eigener Rennstrecken zu erstellen" - und zwar völlig automatisiert. Ihr wählt die Örtlichkeit und gebt eine reihe gewünschter Strecken-Parameter ein, aus denen das Spiel dann eine einzigartige Strecke erstellt. Auf dem Kurs könnt ihr dann direkt die ersten Runden drehen und ihn mit Freunden teilen. Der Editor soll sowohl einfache und kurze Strecken für Anfänger, als auch lange und technisch herausfordernde Kurse für Profis ermöglichen.

"Mit dem Fokus auf klassischer Rally, die auch weiterhin auf den bewährten Fundamenten der Colin McRae Rally-Games aufsetzt, erweitert um die herausfordernden Wettbewerbe der offiziellen FIA World Rallycross Meisterschaft, gespickt mit verrückten Kämpfen monströser Racing Trucks und Buggies und zusätzlich abgerundet durch den ungeheuerlichen Spaß frei wählbarer Racing Events in Joyride, müssen sich Spieler in Dirt 4 einem unglaublichen, sportlichen Ereignis und unzähligen packenden Herausforderungen in den Weiten Australiens, Spaniens und Kaliforniens stellen", heißt es in der offiziellen Ankündigung.

Dirt 4: Neuer Teil der Rally-Reihe angekündigt - Release im Juni. (5) Quelle: Koch Media Über 50 Off-Road-Fahrzeuge sollen in Dirt 4 zum Start enthalten sein. Darunter natürlich auch berühmte Boliden wie der Ford Fiesta R5, der Mitsubishi Lancer Evolution VI, der Subaru WRX STI NR4 sowie der Audi Sport quattro S1 E2. Die Autos können auf verschiedensten Strecken in Australien, Spanien, Michigan, Schweden und Wales zu Höchstleistungen getrieben werden. Mit Rennen in Montalegre, Lohéac Bretagne und mehr wird der Titel auch als offizielles Spiel der FIA World Rallycross Meisterschaft auftreten. Nachfolgend lest ihr eine Liste der wichtigsten Features, sehr einen ersten Trailer sowie eine Reihe von Screenshots in der Galerie.

Features von Dirt 4

Über 50 Fahrzeuge

Fünf Rally-Örtlichkeiten (Australien, Spanien, Michigan, Schweden, Wales)

Offizielles Spiel der FIA World Rallycross Meisterschaft

Landrush - Kurzstrecken Dirt Track Racing mit Buggies und Trucks in Kalifornien, Nevada und Mexiko

Joyride - Zeitrennen, Schrottrennen, Free-Play Areale

Dirt Academy - Erhalte Skills, Techniken und Fahrpraxis, um der Beste der Besten zu werden

Karrieremodus - Erschaffe einen Fahrer, absolviere alle Disziplinen, werbe erfolgreich um Sponsoren und baue ein Team mit klaren Zielen und Belohnungen auf

Wettbewerbe - Meistere tägliche, wochen- und monatelange Herausforderungen gegen befreundete Spieler auf der ganzen Welt

Racenet der nächsten Generation

Tuning - Verbessere dein Setup basierend auf deinem Fahrzeug, den Strecken- und Wetterbedingungen

Schaden & Reparaturen - Abnutzungen und Schäden werden realitätskonform abgebildet, Zeit für Reparaturen zwischen den Rennen ist begrenzt