In der vergangenen Woche überraschte das Entwicklerteam von Codemasters mit der Ankündigung, dass der vierte Teil der Dirt-Reihe bereits im Juni 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird. Zuvor veröffentlichte das Studio mit Dirt Rally einen Ableger der Serie, der sich mehr auf den Bereich Rallye fokussiert hat. In einem Interview mit der Internetseite PC Games N haben mehrere Verantwortliche von Codemasters über das kommende Dirt 4 gesprochen und unter anderem verraten, warum sich das Team nicht für die Entwicklung von Dirt Rally 2 entschieden hat.

Laut dem Entwicklerstudio liegen die Verkaufszahlen der Dirt-Reihe klar über denen des veröffentlichten Ablegers Dirt Rally. Besonders der Fokus auf den Bereich Rallye - der weitaus weniger Fans als andere Rennsportarten hat - soll hier für die schwächeren Absatzzahlen sorgen. Aus diesem Grund wechselt das Team nun wieder zur klassischen Dirt-Reihe, die neben Rallye noch viele weitere Events anbietet. Für die Entwicklung von Dirt 4 möchte Codemasters jedoch viele Rallye-Elemente aus Dirt Rally unterbringen.

In der Kampagne von Dirt 4 sollen Spieler in die Rolle eines echten Rallye-Profis schlüpfen und sich zudem um Team-Management-Aufgaben kümmern müssen. Nach dem Abschluss der Fahrschule, wird der Fahrer zunächst einen Vertrag bei einem Rennstall unterschreiben. Mit dem gesammelten Geld wird es dann nach einer Weile möglich sein, ein eigenes Team mit verschiedenen Mitarbeitern, Fahrerkollegen und PR-Angestellten, zu erstellen. Weitere Details findet Ihr im ausführlichen Interview mit dem Entwicklerteam. Im Rahmen der Ankündigung gab Codemasters zudem bekannt, dass das Rennspiel einen neuen Strecken-Editor besitzen wird, der neue Kurse völlig automatisiert erstellen kann. Weitere Infos gibt's in unserer ausführlichen Vorschau auf Dirt 4.

Quelle: PC Games N