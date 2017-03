Dirt 4: Day One- und Special Edition vorgestellt & Trailer zum Editor

Im Juni 2017 wird das Entwicklerteam von Codemasters mit Dirt 4 einen weiteren Ableger der Rallye-Reihe für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Heute stellte Publisher Koch Media in einer Pressemitteilungen die verschiedenen Box-Versionen vor, die zum Launch des Rennspiels zur Verfügung stehen. Spieler können sich demnach zwischen einer Day One- und Special Edition entscheiden. In der Day One-Edition werden einige exklusive Boni enthalten sein - dazu gehören das Hyundai R5 Rally-Fahrzeug, Zugang zu einem exklusiven Event sowie ein Unterstützer-Abzeichen. Einige Händler werden zudem ein exklusives Steelbook gemeinsam mit der Day One-Edition ausliefern.

Die Special Edition von Dirt 4 wird alle genannten Day One-Inhalte bieten - dazu kommen ein zusätzliches Team Booster-Paket mit eigenem Ingenieur, exklusivem Teamangebot und einzigartiger Ausrüstung. Neben der Ankündigung wurde zudem ein neuer Trailer zum Rallye-Spiel veröffentlicht, der weitere Einblicke in den Strecken-Editor "Your Stage" gibt. Unter anderem sprechen die Profi-Rennfahrer Petter Solberg und Kris Meeke über den neuen Spielmodus. Beide Fahrer waren zudem bei der Entwicklung des Rennspiels involviert. Weitere Meldungen und Videos zu Dirt 4 findet Ihr auf unserer Themenseite.