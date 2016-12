Die versunkene Stadt Z: Charlie Hunnam im Teaser-Trailer zur packenden True Story

25.12.2016 um 13:00 Uhr Seit dem der britischer Forschungsreisender, Abenteurer und Ethnologe Percy Fawcett in den 1920er Jahren bei einer Expedition im brasilianischen Regenwald mit seinem Sohn & einem anderen Expeditionsmitglied spurlos verschwand, gibt es die wildesten Spekulationen über deren Verbleib - die Wahrheit werden wir wohl niemals erfahren. In James Grays Abenteuer-Drama "Die versunkene Stadt Z" wird Charlie Hunnam (Crimson Peak) den unglückseligen Forscher mimen, der nach einer geheimnisvollen, angeblich im brasilianischen Regenwald versunkenen Stadt (von ihm "Z" genannt) sucht. Begleitet wird er dabei vom neuen Spider-Man Tom Holland (The First Avenger: Civil War), der Fawcetts Sohn Jack spielt, und "Twilight"-Star Robert Pattinson. Deutscher Kinostart ist der 30. März 2017.

