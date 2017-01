Die versunkene Stadt Z: Der erste deutsche Trailer zur Romanverfilmung ist da!

21.01.2017 um 12:00 Uhr "Die versunkene Stadt Z" ist Abenteuer-Drama und Biopic in einem. Mitte der 20er-Jahre findet der britische Entdecker Percival Fawcett im Amazonas-Dschungel hinweise auf eine verfallene Stadt, über die bisher niemand berichtet hat und die er "Z" tauft. Bei seiner Rückkehr nach Großbritannien schenkt ihm aber niemand Glauben. Deshalb macht sich Fawcett erneut auf, um Beweise zu sammeln - doch seitdem hat nie jemand wieder von ihm oder seinen Begleitern gehört. In den Hauptrollen des auf wahren Begebenheiten basierenden Filmes sind "Sons of Anarchy"-Star Charlie Hunnam (Pacific Rim), "The First Avenger: Civil War"-Star Tom Holland (Im Herzen der See), "Twilight"-Star Robert Pattinson (Bel Ami) und Sienna Miller (High-Rise, Der Sternwanderer) zu sehen. Kinostart ist der 30. März 2017.

Mehr zu Die versunkene Stadt Z findet ihr auf unserer Themenseite.