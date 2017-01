Die irre Heldentour des Billy Lynn: Filmkritik zum HFR-Kriegsdrama

Lees Film ist mit Cineasten-Auge scheußlich anzusehen, und bietet auch ansonsten wenig: Die Geschichte des aus dem Irak heimkehrenden US-Soldaten Billy (sehr gut gespielt von Newcomer Joe Alwyn) wird weitgehend in Rückblenden erzählt und bietet nichts, was man nicht schon gesehen hat. Kriegs ist unschön, das wissen wir, die Gesellschaft verlogen und die Soldaten innerlich zerrissen. Die Darsteller sind allesamt überzeugend, aber der Look und das Drehbuch sind für einen großen Kinofilm einfach nicht zu akzeptieren. Visuell will Lee die Zukunft erschließen, aber thematisch liegt er zehn Jahre hinter der Zeit.

Fazit

Außer guten Schauspielern bietet Ang Lees neuer Film nicht viel. Gerade der mit Spannung erwartete HFR-Look wirkt unprofessionell.