Die Sims 4: Die Vampir-Erweiterung – Release-Termin, Trailer, Infos

Vampire machen bald die Welt von Die Sims 4 unsicher. Ein entsprechendes Gameplay-Pack soll die blutdurstigen Jungs und Mädels am 24. Januar 2017 ins Spiel bringen. Das kündigte das Sims-Entwicklerteam auf der offiziellen Webseite zum Spiel an. Wobei es die Sims-Vampire eigentlich gar nicht auf Blut abgesehen haben, sondern auf Plasma. Das lässt sich auf die bekannte Art absaugen oder - besser für das Verhältnis zu den Nachbarn - in Form von Plasmafrüchten anbauen oder sogar in Beutel abgefüllt kaufen.

Eure Plasmasauger können andere Sims in Vampire verwandeln und sollen noch weitere besondere Kräfte besitzen, die in den kommenden Wochen vorgestellt werden. Sims können obendrein als Vampire geboren werden - bis zum Teenageralter bleibt dabei allerdings unklar, ob der Nachwuchs nun zum Nachtschwärmer wird oder nicht.

Die Sims 4: Vampire - Trailer und neue Spielwelt

Die Vampir-Erweiterung bringt mit Forgotten Hollow außerdem eine weitere Spielwelt mit. Die Nachbarschaft ist natürlich entsprechend gruselig gestaltet, bietet aber auch spielerische Vorteile für Langzähne - die Nächte sollen hier länger andauern als in der restlichen Sims-Welt. Praktisch, denn auch die Sims-Vampire vertragen Tageslicht angeblich nicht besonders gut. Alle weiteren bisher bekannten Informationen findet ihr in der offiziellen Ankündigung zu Die Sims 4: Vampire.