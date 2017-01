Die Schöne und das Biest: Gesang & neue Szenen im zauberhaften Golden Globes TV-Spot

09.01.2017 um 13:20 Uhr Am 8. Januar 2017 fanden die 74. Golden Globes statt. Die Verleihung erfolgte im Rahmen eines Gala-Dinners, zu dem geladen ist, wer in Hollywood Rang und Namen hat. Das reinste Schaulaufen also. Aber auch für die Zuschauer vor dem heimischen Fernseher gab es was zu sehen, nämlich einen neuen TV-Spot zu Disneys Realverfilmung "Die Schöne und das Biest" mit Emma Watson (Harry Potter-Reihe) und Dan Stevens (Downtown Abbey) in den Titelrollen und Luke Evans (Dracula Untold) als Schönling Gaston. Kinostart ist der 16. März 2017.

