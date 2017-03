Die Schöne und das Biest: Zauberhafte Charakterplakate & zwei neue Filmclips 

Walt Disneys Wiederbelebung der alten Zeichentrickklassikers mittels Realverfilmung: Die Einen finden es supertoll und freuen sich über jede entsprechende Ankündigung, die Anderen können damit überhaupt nichts anfangen, empfinden die Neuadaptionen als Verunglimpfung der Originale und werfen dem Mäusekonzern mangelnde Kreativität & Geldgeilheit vor. Bald können sich die beiden Lager wieder fröhlich an die Kehle gehen: Am 16. März startet in den deutschen Kinos nämlich "Die Schöne und das Biest" mit Emma Watson, Dan Stevens und Luke Evans.

So kurz vor dem (teilweise, s. o.) heiß ersehnten Kinostart hat es sich Disney nicht nehmen lassen, noch mal einen Schwung zauberhafter Charakterplakate zu veröffentlichen, auf denen u. a. natürlich Belle, das Biest, der charmante Kerzenleuchter Lumiere, die besserwisserische Stehuhr von Unruh und die resolute Madame Pottine zu sehen sind. Aber seht selbst...

Und auch bei allen Vorbehalten gegenüber den Realverfilmungen, kann man eins wahrlich nicht abstreiten: Visuell zündet Disney immer das ganz große Feuerwerke ab, da gibt es kaum etwas zu meckern - nicht umsonst erhielt "The Jungle Book" den Oscar für die Besten visuellen Effekte! Das trifft auch im Falle von Bill Condons "Die Schöne und das Biest" zu. In den zahlreichen, bereits veröffentlichten Trailern & Clips konnte man bereits die prächtigen Kulissen und wunderschönen Kostüme bewundern und auch die zwei nachfolgenden Clips beweisen, dass sich der Mäusekonzern in Sachen Look & Ausstattung nicht hat lumpen lassen. Zudem kommen wir in den Geschmack von Emma Watsons, Luke Evans' und Josh Gads Gesangskünste bzw. denen ihrer deutschen Synchronsprecher.



Und so klingt das im Original:



Der selbstverliebte und eitle Gaston (gespielt von "Dracula Untold"-Star Luke Evans) hält sich für den tollsten Hecht der ganzen Stadt. Aber wenn die Herzensdame einen völlig ignoriert, kann das auch den selbstbewusstesten Dorfschönling runterziehen. Gut, dass sein ständiger Begleiter Lefou (gespielt von "Die Trauzeugen AG"-Star Josh Gad, der bereits dem Schneemann Olaf, dem heimlichen Star von "Die Eiskönigin", seine Stimme lieh) nie um dick aufgetragene Schmeicheleien verlegen ist...



Und so klingt das Ganze im Original: