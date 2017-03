07.03.2017 um 14:34 Uhr Regisseur Bill Gordon verriet kürzlich, dass mit LeFou, dem Handlanger des bösen Stadtschönlings Gaston, die erste offen schwule Figur in einem Disney Film vorkommen werde. Für viele Gleichberechtigungs-Verfechter ein absolut lobenswerter Zug. Jedoch kam kurz nach dieser Meldung auch Widerstand und Empörung auf, der sich nun weiter ausweitet.

Mit einem Verweis auf den inzwischen gelöschten Facebook-Posts des Henagar Drive-In Theatre aus dem US-Bundestaat Alabama berichtete unter anderem die Variety über die Boykottierung des Disney-Realfilms "Die Schöne und das Biest" aufgrund der sexuellen Orientierung von LeFou. Trotz des gelöschten Posts zitiert das amerikanische Unterhaltungsmagazin die Stellungnahme des Theaterbesitzers folgendermaßen: "Ich muss unseren Kunden leider mitteilen, dass wir 'Die Schöne und das Biest' nicht zeigen werden, wenn er [am 17. März in den USA] erscheint. Wenn Unternehmen uns weiterhin ihre Sichtweisen aufzwängen, müssen wir Stellung beziehen. [...] Für die, die es nicht wissen: In 'Die Schöne und das Biest' ist die erste homosexuelle Figur [des Franchise] zu sehen. Die Produzenten sagen außerdem, dass es am Ende 'eine Überraschung für gleichgeschlechtliche Paare gibt'. Wenn wir unsere elfjährige Enkelin und unseren achtjährigen Enkel nicht mit ins Kino nehmen können, sollten wir den Film nicht sehen. Wenn ich mir keinen Film mit Gott oder Jesus an meiner Seite anschauen kann, sollten wir ihn nicht zeigen."

Der Kinobesitzer bezeichnet sich und seine Mitarbeiter "zuallererst als Christen" und wolle nicht gegen das verstoßen, was in der Bibel stünde: "Wir werden weiterhin familienorientierte Filme zeigen, bei denen man sich nicht um Sex, Nacktheit, Homosexualität und schmutzige Sprache sorgen muss."

Laut BBC News soll auch Russland ein Verbot des Disney-Films aufgrund der homosexuellen Figur in Erwägung ziehen und verweist auf das seit 2013 existierenden Gesetz, das "homosexuelle Propaganda unter Minderjährigen" verbietet und das Homosexualität als "nicht-traditionelle sexuelle Beziehung" bezeichnet.

Verschiedene Abgeordnete rieten dem russischen Kulturminister Vladimir Medinsky an, den Film vor seiner offiziellen Veröffentlichung wegen einer etwaigen Gesetzesüberschreitung zu überprüfen und anschließend vollständig zu verbieten, sollte sich der Verdacht bewahrheiten. Ein Abgeordneter bezeichnete dabei den Film als "schamlose Propaganda der Sünde".

Update: Laut dem Guardian entschied Russland nun, "Die Schöne und das Biest" nicht verbieten zu lassen, sondern mit einer Altersfreigabe ab 16 Jahren zu versehen um die "Kinder gegenüber diesen schädlichen und gefährlichen Phänomenen abzuriegeln" so der russische Politiker Vitaly Milonov.

Der Protest in der USA wird ebenfalls stärker, laut der Times. So rief beispielsweise der einflussreiche christliche Prediger Franklin Graham ebenfalls mit einem Facebook-Post zum Boykott auf:

"Sie versuchen, die LGBT-Agenda in die Herzen und Köpfe eurer Kinder zu drücken - passt auf! Disney hat das Recht, ihre Trickfilme zu machen, es ist ein freies Land. Aber als Christen haben wir auch das Recht, dieses Unternehmen nicht zu unterstützen. Ich hoffe, dass Christen überall 'Nein' zu Disney sagen."

Der Schauspieler von LeFou, Josh Gad sprach über die Sexualität seiner Figur und die Reaktionen dazu: Er wäre sehr stolz darauf, LeFou gespielt zu haben, der einen "wundervollen, schwulen Moment" im Film hätte. "Mir war es am wichtigsten, eine so tolle und ikonische Figur zu nehmen, die durch ihre cartoonartige Einbildung definiert wird und dies zu erweitern, der Figur neue Dimensionen zu verleihen und sie dadurch menschlicher zu machen", so Grad.

Regisseur Bill Gordon äußerte sich enttäuscht. Die aktuelle Wahrnehmung werde zu sehr in den Vordergrund gerückt und er stelle sich LeFues "Outcoming" eher als Überraschung vor.

Was die deutschen Kinobesucher zu "Die Schöne und das Biest" sagen, werden wir ab dem 16. März 2017 erfahren.

Von Ronja Bleier

