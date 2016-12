Die Schöne und das Biest: So bezaubernd klingt Emma Watson in der Realverfilmung!

Auch wenn das Kinojahr 2017 sicherlich so einige Überraschungen für uns bereithält, steht eines außer Frage: "Die Schöne und das Biest", die mit Emma Watson (Harry Potter), Dan Stevens (Downtown Abbey) und Luke Evans (Dracula Untold) prominent besetzte Realverfilmung des 30. abendfüllenden Zeichentrickfilmes der Walt-Disney-Studios von 1991, wird die Kinokassen klingeln lassen. Die Erwartungen an das Disney-Märchen, in dem auch Ian McKellen (Der Herr der Ringe), Emma Thompson (Eine zauberhafte Nanny) und Ewan McGregor (Star Wars' Obi-Wan Kenobi) als Haus- und Hofmeister Von Unruh, Madame Pottine und dem Charmeur Lumière zu hören sind, sind hoch. Das erste Bildmaterial sorgte bei den Fans für Verzückungen, der erste Trailer stellte mit über 127,6 Millionen Views in den ersten 24 Stunden nach Veröffentlichung einen neuen Zuschauerrekord auf (der inzwischen allerdings durch "Fast & Furious 8" gebrochen wurde); die Reaktionen sind überwiegend positiv.

Doch hinsichtlich einer Sache war einigen Fans des Disney-Märchens sicherlich Angst und Bange: Können die Darsteller ihren Filmfiguren denn stimmlich das Wasser reichen? Im Falle von "Harry Potter"-Star Emma Watson können wir diese Frage nach einem von Disney veröffentlichten, rund 30-sekündigen Audioclip definitiv bejahen. Darin verzaubert uns die Hermine-Darstellerin nicht mittels komplizierter Zaubersprüche, sondern ganz allein durch ihre Stimme. Bei dem Lied handelt es sich um den Song "Something there" (im Deutschen "Wer hätt's gedacht?"), in dem sich Belle ihrer tieferen Gefühle für das Biest, das sich noch vor kurzer Zeit wie ein ungehobelter Klotz aufgeführt hat, gewahr wird. Das Biest sowie die verzauberten Hausangestellten bekommen wir in dem kurzen Clip leider noch nicht zu hören.



Here's your exclusive first listen of @EmmaWatson​ singing 'Something There' from Beauty and the Beast. #BeOurGuest pic.twitter.com/AWpcrDmELY — Beauty and the Beast (@beourguest) 31. Dezember 2016

Ob auch die anderen Darsteller über ein derartiges Gesangstalent verfügen, erfahren wir dann wohl erst ab dem 16. März 2017. Da startet das Disney-Märchen, das von Bill Condon (Mr. Holmes) nach einem Drehbuch von Concon selbst, Evan Spiliotopoulos (The Huntsman & the Ice Queen) und Stephen Chbosky (Vielleicht lieber morgen) inszeniert wurde, nämlich in den deutschen Kinos. Besonders gespannt darf man wohl auf McGregors Version von "Be Our Guest" (im Deutschen "Sei hier Gast") sein.