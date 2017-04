Die Säulen der Erde: Bestseller-Adaption startet im August

Wie der deutsche Entwickler Daedalic Entertainment bekannt gibt, erscheint die Adaption von Ken Folletts Weltbestseller The Pillars of the Earth (deutscher Titel: Die Säulen der Erde) im August für PC, PS4 und Xbox One. Das ist sogar etwas früher als ursprünglich (Herbst 2017) geplant. Von einer Fassung für Mobilgeräte ist keine Rede mehr. Allerdings wurde The Pillars of the Earth in drei Teile mit jeweils sieben Kapiteln aufgesplittet. Kein Wunder, angesichts einer knapp 1.200 Seiten starken Romanvorlage. In besagtem Monat kann dann zunächst nur das erste Drittel gespielt werden. Die beiden fehlenden Teile mit weiteren 14 Kapiteln erscheinen erst später. Der Gesamterwerb ist via Season-Pass möglich. Preispunkt unbekannt.

Daedalic bezeichnet The Pillars of the Earth als interaktiven Roman. Man habe das "Ausgangsmaterial komplett auseinandergenommen und als einzigartige spielerische Erfahrung neu zusammengesetzt". Die Hauptgeschichte bleibe zwar (natürlich) identisch, "aber ein Spiel gibt uns weitaus mehr Freiheiten, Entscheidungs- und Interaktionsmöglichkeiten". In The Pillars of the Earth übernimmt der Spieler die Kontrolle über drei Protagonisten und zwei weitere, sehr wahrscheinlich unwichtigere Charaktere. Im Spielverlauf soll sich eine "tiefe emotionale Bindung" zu diesen entwickeln. Unterhalb könnt ihr euch zwei kurze Teaser-Videos mit einigen Szenen aus The Pillars of the Earth ansehen. In der Galerie findet ihr darüberhinaus zahlreiche Screenshots zu Daedalics bislang "größtem und ehrgeizigsten Projekt".