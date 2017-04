Die Fliege: Remake soll mehr wie Guardians of the Galaxy werden

Der Science-Fiction-Horror-Film "Die Fliege" soll wieder einmal ein Remake erhalten. Die erste Version erschien 1958, die zweite Version 1986.

Für das zweite Remake ist Regisseur J.D. Dillard (Sleight) vorgesehen, der nun in einem Interview über seine Pläne für den Film sprach. Einen echten Horrorfilm will er nicht inszenieren, sondern viel mehr eine Tragikomödie, die auch Blockbuster-Charakter hat. Er beschreibt seine Pläne als eine Mischung aus den Filmen "The Beginners" und "Guardians of the Galaxy". Vor allem die Emotionen sollen im Mittelpunkt stehen.

"The Beginners" dreht sich um Oliver, dessen Vater an Krebs starb und kurz davor noch sein Coming-Out hatte. Dies versetzt Oliver einen herben Schlag, dessen gesamtes Weltbild ins Wanken gerät, da er das Gefühl hat, seinen Vater überhaupt nicht gekannt zu haben. Dann lernt er die Schauspielerin Anna kennen. Beide hadern aber damit, die Liebe zueinander zuzulassen. Die Tragikomödie besitzt viel Witz aber auch jede Menge traurige Elemente und genau diese Achterbahn der Gefühle will J.D. Dillard für das Remake zu Die Fliege übernehmen und mit dem Humor, der Action und den Emotionen eines Guardians of the Galaxy kombinieren.

Als Vorbild für ein gelungenes Remake sieht der Regisseur die neuen Filme aus der "Planet der Affen"-Reihe. Allerdings befindet sich Die Fliege noch in einem sehr frühen Zustand. Ob auch alles so kommt, wann der Film gedreht wird und ob nicht doch noch alles verändert wird, steht noch in den Sternen.

Quelle: Filmstarts