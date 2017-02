Diablo 4: Erfinder David Brevik möchte mitmachen

In einem Interview mit YouTuber Rhykker hat sich David Brevik (Erfinder der Diablo-Reihe) über die mögliche Zukunft der Serie geäußert. Demnach sei sich der ehemalige Blizzard-Entwickler sicher, dass ein weiterer Ableger von Diablo erscheinen werde: "Blizzard ist schließlich ein Unternehmen. Diese Reihe ist zu wertvoll, um sie einfach ruhen zu lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir kein weiteres Diablo-Spiel sehen werden", sagte Brevik im Interview. Allerdings kann er sich für einen Nachfolger einen Genre-Wechsel vorstellen. Als Idee nannte er ein Skyrim-ähnliches Spiel, das lediglich im Universum von Diablo spielt.

David Brevik war als leitender Entwickler an den Titeln Diablo und Diablo 2 beteiligt. In den vergangenen Jahren wirkte er beim Konkurrenten Path of Exile mit und war maßgeblich an Marvel Heroes beteiligt. Trotzdem kann sich Brevik vorstellen, wieder bei Blizzard als Entwickler zu arbeiten und zum Team von Diablo 4 zu gehören. Das vollständige Interview mit dem Diablo-Erfinder könnt ihr euch auf dem YouTube-Kanal von Rhykker ansehen. Im Vorfeld der vergangenen BlizzCon 2016 gab es viele Gerüchte um eine mögliche Ankündigung eines vierten Teils der Diablo-Reihe. Auch eine Stellenausschreibung im vergangenen November sorgte für einige Spekulationen. Weitere Meldungen zu Diablo 4 findet Ihr auf unserer Themenseite.