Diablo 3: Neuerungen von Patch 2.4.3 im Video

07.01.2017 um 17:15 Uhr Dieses Video stellte die Neuerungen von Patch 2.4.3 für Diablo 3 vor. Das Update ist schon seit Längerem auf den öffentlichen Testrealms verfügbar und erscheint in Kürze final. Vielleicht wichtigster Bestandteil ist The Darkening of Tristram, eine Art Remake des ersten Teils von Blizzards Erfolgsreihe.

