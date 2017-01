Diablo 3: ​Auktionshaus war für Game Director nicht der Tiefpunkt des Spiels

Bis Januar 2013 war Jay Wilson bei Blizzard für die Entwicklung des Hack 'n Slays Diablo 3 verantwortlich, bevor er sich anderen Dingen widmete und im vergangenen Jahr schließlich Blizzard komplett verließ.

In einem Postmortem-Interview sprach er nun über die Entwicklung des Action-Rollenspiels. Er erklärt, dass der "Error 37" und auch das Auktionshaus sicher nicht zu den Höhepunkten des Spiels gezählt haben. Doch für ihn war etwas ganz anderes der absolute Tiefpunkt. Für ihn war vielmehr die lange Zeit, die er am Spiel arbeitete, sehr anstrengend auch auch, dass er viele der Ideen aus seinem Team ablehnen musste. Die teilweise wirklich guten Ideen der anderen abzulehnen nagte am ihm. Er begann, Selbstzweifel zu entwickeln, ob er überhaupt die richtige Person für diesen Job sei. Doch er wusste auch, dass Diablo 3 nie entstanden wäre, wenn er gekündigt hätte.

Als Highlights sieht er die generell die Arbeit bei Blizzard und den Austausch mit all den anderen Entwicklern an. Man hätte immer etwas dazu gelernt. Außerdem war es für ihn persönlich ein Glücksgefühl, als man intern den neuen Grafikstil des Spiels zeigte. Bis zu diesem Zeitpunkt war keiner wirklich enthusiastisch, was Diablo 3 anging. Erst der Umstieg auf den comicartigen Stil brachte die Begeisterung an den Tag.

Was Diablo 3 generell anging, so saß man lange im Team zusammen, um die Grundpfeiler des Spiels auszuarbeiten. Man spielte viele ähnliche Action-Rollenspiele, um zu sehen, was funktionierte und was nicht. Schließlich folgte ein Prototyp, der einen Teil des Spiels zeigte. Von dort an kam es zur eigentlichen Produktion und zum Feintuning, bevor Diablo 3 schließlich veröffentlicht wurde. Selbst heute wird das Hack 'n Slay mit neuen Updates versorgt.

Quelle: Bluesnews