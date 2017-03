Diablo 3: ​Gameplay-Video zeigt den Necromancer in Aktion

Auf der Blizzcon 2016 kündigte Blizzard die neue Klasse des Necromancers für das Action-Rollenspiel Diablo 3 an. Nun ist die düstere, weibliche Heldin in einem Gameplay-Video zu sehen, in dem auch die einzelnen Angriffsarten und Fähigkeiten der Klasse gezeigt werden.

Nekromanten müssen in der Welt von Diablo 3 das Gleichgewicht zwischen Leben und Tod wahren und besitzen unter anderem die Gabe, Tote zu erwecken, die dann an ihrer Seite kämpfen. Als Nekromant könnt ihr über neue Skills verfügen. Zu diesen gehören:

Grim Scythe : Ihr schwingt eine Sense in einem weiten Bogen und verursacht Schaden unter den Feinden und stellt Essenz wieder her.

: Ihr schwingt eine Sense in einem weiten Bogen und verursacht Schaden unter den Feinden und stellt Essenz wieder her. Blood Nova : Ihr entfesselt eine mächtige Nova, die Feinden in der Umgebung viel Schaden zufügt.

: Ihr entfesselt eine mächtige Nova, die Feinden in der Umgebung viel Schaden zufügt. Devour : Verzehrt Leichen, um eure Essenz sofort wieder herzustellen und eure Skills aufzuladen.

: Verzehrt Leichen, um eure Essenz sofort wieder herzustellen und eure Skills aufzuladen. Golem : Ihr beschwört einen mächtigen Blutgolem an eure Seite, der euren Feinden die Lebenskraft aussaugt, ihnen damit viel Schaden verursacht und eure Lebensenergie regeneriert.

: Ihr beschwört einen mächtigen Blutgolem an eure Seite, der euren Feinden die Lebenskraft aussaugt, ihnen damit viel Schaden verursacht und eure Lebensenergie regeneriert. Blood Rush : Ihr legt eure sterbliches Fleisch ab, um durch feste Objekte schnell an neue Orte gelangen zu können.

: Ihr legt eure sterbliches Fleisch ab, um durch feste Objekte schnell an neue Orte gelangen zu können. Leech: Verflucht Feinde, wodurch ein Angriff auf sie deren Lebensenergie auf euch und eure Gefährten überträgt.

Wie das aussieht, könnt ihr euch im Gameplay-Video ansehen. Der Necromancer-DLC erscheint zu einem noch nicht genannten Zeitpunkt für die PC-, die Playstation-4- und die Xbox-One-Version von Diablo 3.

