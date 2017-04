Diablo 3: ​Dataminer entdecken Infos zur Ausrüstung des Totenbeschwörers

Wer den Totenbeschwörer, auch Knochenmagier genannt, des Action-RPGs Diablo 3 spielen will, wenn dieser mit Patch 2.6 als DLC eingeführt wird, der möchte sicher wissen, welche Standardausrüstung die neue Klasse nutzt und wie es mit legendären Item- und Set-Eigenschaften aussieht.

Der Knochenmagier kann tote Kreaturen reanimieren und sie an seiner Seite kämpfen lassen. Inzwischen wurden schon die Standardausrüstungen der Klasse bekannt, was die magischen (blauen) sowie raren (gelben) Items und auch die Handwerksitems einschließt. Abhängig von eurer Ausbildungsstufe fertige Schmied Haedrig "Set-Tiers" an, welche ein spezielles Totenbeschwörer-Design besitzen. In unserer Gallerie zeigen wir euch eine Auswahl dieser Ausrüstung.

Außerdem konnten Dataminer schon Informationen zu den legendären Gegenständen und Item-Sets des Totenbeschwörers anhand einer Beta des Patchs 2.6 entdecken. Das Team der Website Diablofans hat eine sehr lange Liste mit legendären Eigenschaften, Setboni sowie kommenden Skilländerungen zusammengetragen, die ihr euch direkt auf deren Website ansehen könnt. So seht ihr schon mal, was euch mit dem Totenbeschwörer des Action-RPGs Diablo 3 erwartet.

Quelle: Buffed