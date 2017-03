Diablo 3: Weitere Bannwelle kurz vor Ende der Saison

Das Entwicklerteam von Blizzard hat sich in der vergangenen Woche einen besonderen Zeitpunkt für die nächste Bannwelle in Diablo 3 ausgesucht. Wenige Stunden vor dem Ende der neunten Saison wurden einige Spieler - vermehrt auf den US-Servern - vom Rollenspiel ausgeschlossen. Einem Bericht der Internetseite Troupster zufolge, sind speziell in der 4-Spieler-Rangliste hunderte Accounts verschwunden. Theoretisch zeigt die Liste rund 400 Spieler an - derzeit werden allerdings nur 102 Diablo-Charaktere aufgelistet.

Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es noch keine genauen Zahlen, wie viele Spieler dem Bann-Hammer zum Opfer gefallen sind. Allerdings sind Teile der Community immer noch unzufrieden mit der finalen Rangliste. Demnach befinden sich in der Liste weiterhin Spieler, die zwar selbst keine illegalen Methoden verwendet haben, allerdings durch andere Cheater eine hohe Position in der Rangliste erreichten. Erst in der vergangenen Woche hat Entwickler Blizzard den deutschen Cheat-Hersteller Bossland auf über 8,5 Millionen US-Dollar Schadensersatz verklagt. Weitere Meldungen und Videos zu Diablo 3 findet Ihr auf unserer Themenseite.

