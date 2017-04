Diablo 3: Totenbeschwörer in der Closed Beta spielbar

Entwickler Blizzard hat die geschlossene Beta-Phase zur kommenden Totenbeschwörer-Klasse in Diablo 3 offiziell gestartet. Die Test-Phase steht nur eingeladenen Spielern zur Verfügung. Diese finden in der Blizzard App eine entsprechende Benachrichtigung und haben anschließend die Möglichkeit, das neue Update herunterzuladen. Bereits in der vergangenen Woche kündigte das Team von Blizzard einen baldigen Start der Necromancer-Closed-Beta an. Neben der neuen Klasse dürfen Spieler zudem die neuen Zonen "Die Moore" und "Der Tempel der Erstgeborenen" ausprobieren.

Auf der offiziellen Seite hat das Entwicklerstudio ein vollständige Übersicht über die Fähigkeiten des Totenbeschwörers bereit gestellt. Die Patch Notes zum "PTR Update 2.6.0" findet Ihr unterhalb der Meldung. Derzeit ist die offizielle Veröffentlichung der neuen Klasse für die zweite Jahreshälfte 2017 geplant. Während die oben genannten Gebiete kostenlos erhältlich sind, kann der Totenbeschwörer nur als Teil eines DLC-Pakets erworben werden. Der genaue Preis für die Erweiterung steht bislang noch nicht fest. Weitere Meldungen zu Diablo 3 findet Ihr auf unserer Themenseite.

PTR Update 2.6.0 - Diablo 3

Allgemein

Neues Feature: Herausforderungsportale Probiert neue Builds von anderen Spielern in einem sich wöchentlich ändernden Dungeon aus. Ihr könnt, ähnlich wie auf den Abenteuer- und Kampagnenmodus, im Hauptbildschirm auf sie zugreifen. Hinweis: Während der Beta sind neue Herausforderungsportale möglicherweise häufiger verfügbar.



Klassen

Neue Klasse: Totenbeschwörer Als Meister der dunklen Künste gebietet ihr über die Mächte von Leben und Tod, um die Balance wiederherzustellen! Totenbeschwörer sind mächtige Zauberer, die ihre Gegner mit Flüchen und wiederbelebten Dienern vernichten - und einer vielseitigen Armee von Untoten. Die Spielweise dieser neuen Klasse konzentriert sich auf die rohen Bausteine des Lebens: Blut und Knochen.



Abenteuermodus

Neue Zonen: Die Moore & Der Tempel der Erstgeborenen Die von Nebel eingehüllten Moore und der dunkle Tempel der Erstgeborenen können über einen neuen Wegpunkt im 2. Akt im Abenteuermodus erkundet werden.

Setportale Die Benutzeroberfläche wurde aktualisiert und erklärt jetzt die Anforderungen für das Abschließen von Stufen besser. Somit müssen die Kriterien für die Basisstufe innerhalb der Zeit abgeschlossen werden.

Kopfgelder In Akt IV gibt es vier neue Wegpunkte. Jeder von ihnen bietet euch neue Kopfgelder. Diese Schicksalssphären sind die unvorhergesehenen Folgen des Kampfes zwischen den Nephalem und Diablo in den Hohen Himmeln.



Quelle: Blizzard