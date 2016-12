Diablo 3: Saison 9 – das sind die Belohnungen

Spieler von Diablo 3 können sich bald wieder in eine neue Saison stürzen. Saison 8 endet am 30. Dezember 2016 um 17 Uhr, Saison 9 startet am 6. Januar 2017 um 17 Uhr. Und mit der neuen Saison kommen neue Belohnungen. Auf der offiziellen Webseite zum Spiel geben die Diablo-Macher einen Ausblick: Mit Rocky kommt ein neuer Gefährte ins Spiel, das Set des Eroberers wird um Brustpanzer und Handschuhe erweitert - außerdem gibt's zusätzliche Porträts mit Thema Pandämonium.

Diablo 3: Saison 9 - Set-Teile, Porträt und Begleiter Quelle: Blizzard Über die Saison-Reise könnt ihr obendrein wieder ein zusätzliches Fach für eure Diablo-Beutetruhe freischalten - sofern noch nicht das Maximum von vier freischaltbaren Fächern erreicht ist. Die dafür nötigen Aufgaben:

Schließt ein Nephalemportal auf Qual XIII in unter 5 Minuten ab.

Schließt ein Großes Nephalemportal der Stufe 60 im Solospiel ab.

Tötet Gier auf Qual XIII.

Tötet den Skelettkönig auf Qual XIII in unter 30 Sekunden.

Schmiedet einen legendären oder Setgegenstand um.

Verbessert einen uralten Gegenstand mit einem legendären Edelstein der Stufe 50 oder höher.

Wertet drei legendäre Edelsteine auf Stufe 55 auf.

Schließt zwei Errungenschaften ab.

Diablo 3: Saison 9 - die Errungenschaften Quelle: Blizzard Die Klassensets über Haedrigs Geschenke sind ebenfalls wieder mit an Bord (beschenkt wird bei Erreichen der Etappen zwei, drei und vier), genau wie neue Errungenschaften. Die vollständigen Vorab-Informationen und eine FAQ findet ihr im Artikel zu Saison 9 in Diablo 3 auf der offiziellen Webseite. Das Saison-Feature ist derzeit nur in der PC-Fassung aktiv, soll im kommenden Jahr - zu einem noch nicht genannten Zeitpunkt - aber auch für die Konsolenversionen verfügbar werden.