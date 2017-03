Diablo 3: Saison 10 erstmals auch auf Konsolen, Start noch im März

Am 31. März beginnt die inzwischen bereits 10. Saison in Diablo 3. Erstmals dürfen auch Konsoleros das Action-Rollenspiel auf diese neue Art und Weise erleben. Hersteller Blizzard macht das Seasons-Feature nämlich endlich auch den Besitzern von PS4 und Xbox One zugänglich. Um Neulingen den Einstieg zu erleichtern, hat Blizzard eine kleine Anleitung veröffentlicht, inklusive FAQ mit den am häufigsten gestellten Fragen. Erklärt wird zunächst, was eine Diablo-3-Saison überhaupt genau ist. Auch über Charaktererstellung, Bestenlisten und Errungenschaften sind dort Informationen zu finden.

Für PC-User sind Diablo-3-Seasons natürlich längst ein alter Hut. Der Startschuss fiel auf dieser Plattform bereits Anfang 2015. Sogar in die 10. Saison durften sie während der traditionellen, inzwischen schon wieder beendeten PTR-Testphase schon einmal ausführlich hineinschnuppern. Parallel zum Saisonübergang erscheint auch Patch 2.5.0 für Diablo 3. Das Update bringt unter anderem die Rüstkammer und spezielle Lagerplätze für Handwerksmaterialien. Außerdem wurde weiter am Balancing einiger Charaktere geschraubt. Alle sonstigen News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Diablo 3.

Quelle: Battle.net