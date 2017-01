Diablo 3: Patch 2.4.3 zum Download - 4K-Support für PS4 Pro

Spieler von Diablo 3 erhalten Zugriff auf den finalen Jubiläumspatch anlässlich des 20. Geburtstages der Action-Rollenspielreihe. Das Update lässt sich auf PC (2.4.3), Xbox One und PlayStation 4 (1.15) herunterladen. Im Mittelpunkt des Patches steht mit The Darkening of Tristram ein an den ersten Serienteil angelehnter Retro-Dungeon. Die Retro-Hommage, die Blizzard als "atmosphärisch audiovisuelles Spektakel" bezeichnet, kann allerdings nur im Januar gespielt werden.

Mit dem Patch 2.4.3 führen die Entwickler außerdem Änderungen bei einigen legendären Gegenständen und den großen Nephalemportalen ein. Spieler, die in großen Nephalemportalen nicht sterben, bekommen eine zusätzliche Chance, ihre legendären Edelsteine aufzuwerten. Neue begehbare Gebiete gibt es ebenfalls. Zudem wurden diverse Bugs aus der Spielwelt geschafft, wie sich den Patchnotes zu Patch 2.4.3 für Diablo 3 entnehmen lässt. Im unterhalb dieser Meldung platzierten Video erhaltet ihr einen ersten Eindruck von den Änderungen im neuen Update. Der Clip wird von Lead Game Designer Kevin Martens sowie den beiden Senior Game Designern Zaven Haroutunian und Joe Shely kommentiert.

Einen Bonus enthält der Diablo 3-Patch für Besitzer einer PlayStation 4 Pro. Ein Blick in den Update-Verlauf auf PS4 verrät: Diablo 3 unterstützt fortan 4K-Auflösungen. Erste Screenshots aus dem neuen Patch findet ihr im NeoGaf-Forum. Weitere News und Infos gibt's wie gewohnt auf der Themenseite zu Diablo 3. Der neue Patch lässt sich über das Battle.net, Xbox Live und PlayStation Network herunterladen.