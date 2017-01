Diablo 1 in Diablo 3 spielen - der Patch 2.4.3 macht's möglich. Mit dem großen Jubiläumsupdate lassen euch die Entwickler von Blizzard die Dungeons aus dem ersten Teil der beliebten Action-Rollenspielreihe in Diablo 3 betreten. Um Diablo 1 in Diablo 3 zu starten, müsst ihr euch lediglich in den ersten Akt begeben. Reist anschließend zu den alten Ruinen. Im Zentrum der Ortschaft Alt-Tristram hat sich ein blaues Portal geöffnet, das euch in die Hallen der legendären Kathedrale aus Diablo 1 führt. In der Hommage kämpft ihr euch durch 16 Dungeon-Levels und legt alle vier Hauptbosse aus dem ersten Teil der populären Action-Rollenspielserie. Im letzten Level findet ihr übrigens mehrere Bücher von Erzbischof Lazarus. Sobald ihr alle angeklickt habt, beschwört ihr den Endboss.

Für ein möglichst authentisches Spielgefühl sorgen ein spezieller Grafikfilter und eine Begrenzung der maximalen Bildrate. Hinzu kommen eine Beschränkung auf acht Bewegungsrichtungen und die Originalmusik aus Diablo 1. "Wirklich alles - von bekannten Gegnern bis zu kultverdächtigen Gegenständen - wurde in der Diablo 3-Engine zum Leben erweckt", erklärt Blizzard im unterhalb dieser Meldung platzierten Video.

In den Tiefen des pixeligen Dungeons warten Belohnungen für Transmogrifikationen, Erfolge und "einige zusätzliche Überraschungen". Wer sich die Beute krallen will, sollte nicht lange zögern: Diablo 1 lässt sich nur bis Ende Januar 2017 in Diablo 3 starten. Allerdings bleibt der Eingang nach dem Ende des Events nicht für immer geschlossen: Die Pforten des Bösen sollen sich jährlich öffnen. Weitere Infos zu Patch 2.4.3 für Diablo 3 findet ihr in einer separaten News.