Diablo 2: ​Pazifistischer Speedrunner greift keine Gegner an

Die Diablo-Spiele aus dem Hause Blizzard gehören dem "Hack and Slash"-Genre an, und bieten Spielern vor allem ein übergeordnetes Ziel: das stundenlange Abschlachten von Monstern. Genau diese Haupttätigkeit aus dem Spiel zu nehmen, würde das gesamte Spielprinzip untergraben, doch der Speedrunner DrCliche hat genau das gemacht. In seinem jüngsten Durchlauf von Diablo 2 raste der Hetzerich durch das Spiel, ohne auch nur ein Monster anzugreifen - so ganz ohne Blutvergießen ging es dabei aber dann doch nicht zu. So legte der Spieler bestimmte Dornen-Rüstungsteile an, die automatisch jedem angreifenden Monster Schaden zufügen. Eine passive Frostaura sorgte dabei für ein wenig Kälteschaden. Acht Stunden und eine Menge Heil- und Manatränke brauchte der verhältnismäßig friedliche Durchlauf, der in voller Länge begutachtet werden kann:



Wer sich nicht den gesamten Speedrun antun möchte, kann die ohnehin wesentlich unterhaltsamere Zusammenfassung von DrCliche auf Reddit lesen. Dessen selbst auferlegte Regeln sind strikt: "Du darfst weder aggressive Handlungen gegen Kreaturen oder lebendige Gebilde vornehmen, noch darfst Du Wesen beschwören oder Söldner einstellen, die das für Dich tun", so der offenbar sehr pazifistische Spieler. Außerdem: "Manchmal gibt es einen Fehler, der Deine Maus wieder auf Angriff stellt, wenn sich Dein Equipment ändert. Damit kann es leicht vorkommen, dass man unwillentlich gegen ein Monster ausholt. Wenn dies geschieht, entschuldige Dich einfach, und erlaube es dem Gegner nicht, zu sterben."

Quelle: Reddit via Kotaku