Minit - Trailer: ​Dieses Spiel dauert nur 1 Minute

30.01.2017 um 11:15 Uhr Eine Partie Minit dauert genau eine Minute an. Was man in dieser Minute anstellen kann, zeigt dieser Trailer zum Indie-Spiel mit Retro-Look. Spieler sollen in der Rolle der pixeligen Hauptfigur ihr geliebtes und vertrautes Heim verlassen, um sich einem Abenteuer zu stellen. Dabei werden Geheimnisse gelüftet, Feinde niedergestreckt und gute Taten vollbracht. Und all das in der Hoffnung, einen Fluch zu lüften, der die Tage in der Minit-Welt nur eine Minute lang andauern lässt. Mutmaßlich bedient sich Minit bei Roguelike-Elementen, konkrete Informationen zum Spiel gibt's aber noch nicht. Der Release ist für 2017 geplant.

