Serious Sam's Bogus Detour: Blutiges Shooter-Spinoff für Sommer angekündigt

Von Devolver Digital erreicht uns heute die Ankündigung von Serious Sam's Bogus Detour. Obwohl auf der bereits erreichbaren Steam-Produktseite als Action-Adventure bezeichnet, lässt das bislang veröffentlichte Bildmaterial, zu sehen unterhalb, eher auf einen Top-Down-Shooter à la Helldivers schließen. Entwickelt wird Serious Sam's Bogus Detour nicht von den Schöpfern der Ego-Shooter-Reihe, sondern von Crackshell. Das Indie-Studio landete mit dem wohl nicht nur grafisch (sehr) ähnlichen Hammerwatch vor einigen Jahren einen Hit.

Serious Sam's Bogus Detour soll irgendwann im Sommer erscheinen. Geplant ist bislang offenbar nur eine PC-Version. Geboten wird eine Singleplayer-Kampagne, die optional aber auch kooperativ mit maximal vier Spielern absolviert werden darf. Außerdem gibt es diverse Multiplayer-Modi für bis zu zwölf Spieler, darunter Survival und Deathmatch. Modding-Support ist ebenfalls an Bord. Zusätzliche Maps dürften also nur eine Frage der Zeit sein. Serienschöpfer Croteam arbeitet derweil übrigens an Serious Sam 4. Zuletzt gab es Hinweise aus einen Release noch in diesem Jahr.

Quelle: Steam