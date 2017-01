WLAN in der Deutschen Bahn: Umrüstung der 2. Klasse abgeschlossen

Die Flotte an ICE-Zügen fährt laut der Deutschen Bahn AG ab sofort auch mit WLAN in der zweiten Klasse. Die Umrüstung wurde daher planmäßig abgeschlossen.

Wer also in der zweiten Klasse in einem Inter-City-Express fährt, der kann 200 MB mit einer Geschwindigkeit von 2 Megabit in der Sekunde nutzen. Wird diese Grenze aber überschritten, dann drosselt sich die Geschwindigkeit automatisch. In der ersten Klasse findet keine solche Drosselung statt.

Die Deutsche Bahn AG gibt an, dass "Normales Arbeiten und Kommunizieren im Internet damit problemlos möglich ist. Nach Verbrauch des Datenvolumenpakets können Sie dann langsamer weiter surfen." Die Kunden nutzen dabei aber nicht nur das Netz der Deutschen Telekom. Die Verbindung wird durch mehrere an der Strecke empfangbare Mobilfunknetze erweitert, wodurch Kunden auf ein stabilieres Netz zugreifen können.

Außerdem stellt die Deutsche Bahn AG in Kürze 50 Filme aus der Bibliothek von Maxdome kostenlos für die Fahrgäste zur Verfügung.

