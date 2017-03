Die Deus Ex-Serie liegt vorerst auf Eis, ein fünfter Teil ist aktuell unwahrscheinlich - Fans von J.C. Denton und Adam Jensen haben wahrlich genug Gründe, um sauer auf Publisher Square Enix zu sein. Aber es gibt einen Lichtblick: Der abschließende DLC zu Deus Ex: Mankind Divided bietet fünf bis acht Stunden hervorragende Action-Rollenspiel-Unterhaltung.

Deus Ex: Mankind Divided - A Criminal Past schickt euch ins Gefängnis. Der DLC kostet knapp zwölf Euro. Quelle: Square Enix A Criminal Past oder zu Deutsch Eine kriminelle Vergangenheit spielt neun Monate vor den Ereignissen des Hauptspiels. Dadurch bleibt das im Test kritisierte Cliffhanger-­Ende der Geschichte zwar bestehen, allerdings passt die in sich geschlossene Handlung viel besser zur Standalone-­Natur der Erweiterung als bei vorherigen DLCs, die während der Story von Mankind Divided spielten. Auch A Criminal Past wird nämlich aus dem Hauptmenü über den Punkt "Jensens Storys" gestartet - im Hauptspiel verdiente Erfahrungspunkte, freigeschaltete Augmentierungen und gefundene Gegenstände werden wie schon beim DLC Desperate Measures oder System Rift nicht ins neue Spielgebiet übernommen. Das war bei den bisherigen Deus Ex: Mankind Divided-DLCs stets ein großer Kritikpunkt, ergibt bei der dritten und letzten Season-Pass-Erweiterung wegen der zeitlichen Differenz aber endlich Sinn.

Im Verlauf von A Criminal Past steht natürlich auch wieder smartes Schleichen und knackige Ego-Action an. Quelle: Square Enix Im neuen Add-on infiltriert ihr mit Adam Jensen auf der Suche nach einem Informanten ein Hochsicherheitsgefängnis im US-Bundesstaat Arizona - als Häftling. Zu Beginn verliert Adam all seine Kräfte, es folgt ein stimmungsvoller Rundgang durchs Gefängnis mit vielen Dialogen und Entscheidungen - Erinnerungen an The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay werden wach. Im Spielverlauf findet ihr aber natürlich einen Weg, die Augmentierungen des Helden zu reaktivieren.

Entwickler Eidos Montreal liefert in A Criminal Past mehr vom tollen Mix aus Schleichen, Hacken und Kämpfen, der schon das Hauptspiel Deus Ex: Mankind Divided so großartig gemacht hat. Interessante Charaktere, optionale Nebenmissionen und das großartige Leveldesign zeichnen den DLC aus. A Criminal Past ist zwar das wohl vorerst letzte Lebenszeichen der Deus Ex-Serie - aber wenn der Spaß schon zu Ende gehen muss, dann gerne so! Die rund zwölf Euro Eintrittsgebühr lohnen sich somit für alle Fans des ausgezeichneten Mankind Divided-Gameplays, auch wenn A Criminal Past keine neuen Mechaniken, Waffen oder Fähigkeiten mit sich bringt.