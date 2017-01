Wie Square-Enix bekannt gibt, erscheint die nächste Erweiterung für Deux Ex: Mankind Divided am 23. Februar 2017. Einige Details zur Story von "Eine kriminelle Vergangenheit" (Originaltitel: "A Criminal Past") wurden in der Ankündigungsmeldung ebenfalls mitgeteilt. Wie der Titel bereits andeutet, spielt der DLC vor den Geschehnissen des Hauptspiels. Wir begleiten Adam Jensen bei seiner ersten Mission für die Taskforce 29. Der Protagonist von Deux Ex: Mankind Divided wurde in ein Hochsicherheitsgefängnis eingeschleust, wo er einen untergetauchten Agentenkollegen ausfindig machen muss, der über sensible Informationen verfügt.

Was der "Eine kriminelle Vergangenheit"-DLC kosten soll, wurde indes noch nicht verraten. Zu erwarten ist aber ein Preis von 11,99 Euro. Diese Summe wird auch für den Systemspaltung-DLC fällig. Definitiv nicht erneut zur Kasse gebeten werden Inhaber des Season-Pass für Deus Ex: Mankind Divided, der zusätzlich noch einige Ingame-Items enthält. Mit "Eine kriminelle Vergangenheit" endet der Post-Launch-Support übrigens bereits wieder. Eine dritte Erweiterung ist nicht geplant. Alle anderen News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Deus Ex: Mankind Divided.