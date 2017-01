Deus Ex: Mankind Divided wird so bald keine Fortsetzung erhalten - sagt zumindest die britische Webseite Eurogamer. Basierend auf dem kürzlich bekannt gemachten Deal zwischen Publisher Square Enix und Comic-Gigant Marvel sowie weiteren Recherchen sei mit einem Deus Ex 5-Release nicht in nächster Zeit zu rechnen. Laut Eurogamer-Informationen arbeite das Deus Ex-Team von Eidos Montreal in Zukunft hauptsächlich am kürzlich geleakten Shadow of the Tomb Raider, während bei Lara Crofts Haus-und-Hof-Studio Crystal Dynamics das erste Avengers-Spiel entstehe. Zudem stünde bei Eidos Montreal bereits das nächste Projekt auf der Matte - eine Umsetzung von Guardians of the Galaxy, parallel zum Telltale-Adventure.

Angesichts dieser Marvel-Offensive könnte, so Eurogamer, das Deus Ex-Franchise hinten runter fallen. Dabei hatte der Youtuber Jim Sterling im Sommer 2016 noch anonyme Quellen zitiert und von einer baldigen Fortsetzung zu Deus Ex: Mankind Divided gesprochen. Diese wäre auch dringend nötig, denn das Ende der Adam-Jensen-Story im aktuellen Spiel fühlte sich viel zu abrupt an und ließ so manche Frage offen. Laut Eurogamer-Quellen habe Eidos Montreal bestimmte Teile der Hintergrundgeschichte gezielt aus Mankind Divided herausgeschnitten, um diese in einem Nachfolger zu verarbeiten. Dessen baldige Veröffentlichung erscheint den britischen Kollegen nach den ernüchternden Verkaufszahlen von Teil 4 der Serie jedoch unwahrscheinlich - die Redaktion spekuliert sogar, dass Deus Ex 5 möglicherweise ganz eingestellt wird und die offenen Handlungsstränge in einem anderen Medium wie Buch oder Comic abgeschlossen werden.

Eine Statement von Entwickler Eidos Montreal liest sich derweil wie folgt: "Obwohl wir weiterhin daran arbeiten, das Deus Ex-Universum zu erweitern sowie neue Inhalte und Updates für Deus Ex: Mankind Divided zu erstellen, stellen wir unsere Talente zudem der Zusammenarbeit mit Crystal Dynamics und Marvel am Avenger-Projekt zur Verfügung."

