Detroit: Become Human - Motion Capturing-Aufnahmen beendet

Quantics nächster Titel Detroit: Become Human ist exklusiv für Sonys Playstation 4 angekündigt und befindet sich derzeit in Entwicklung. Ein Tweet der Entwickler verrät nun, dass ein weiterer Schritt des langen Wegs zur finalen Veröffentlichung getätigt wurde. Wie das Studio darin bekannt gibt, sind die Motion Capturing-Aufnahmen für Kara, die Protagonistin von Detroit: Become Human, vollendet. Genau pünktlich, um den Geburtstag von Schauspielerin Valorie Curry zu feiern. Curry feiert übrigens genau heute, am 12. Februar 2017, ihren 31. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch!



Valorie Curry. Kara. Last take.

Finished on time to celebrate her birthday :-). @valorie_curry pic.twitter.com/6KGyk7jzMx — QUANTIC DREAM (@QUANTIC_DREAM) 10. Februar 2017

Die PS4-Grafikbombe Detroit: Become Human soll 2017 exklusiv für PS4 erscheinen - einen genauen Release-Termin gibt es bis dato nicht. Im Spiel schlüpft ihr in die Haut von verschiedenen spielbaren Charakteren, unter anderem auch Kara, die alle Androiden sind. Diese fliehen aus der Fabrik, in der sie gefertigt wurden, um die Welt zu erkunden und ihre neu entdeckten Empfindungen zu erforschen. Ihnen im Nacken sitzt Connor, der von Schauspieler Bryan Dechart verkörpert wird. Er hat die unmissverständliche Aufgabe, abtrünnige Androiden zu jagen (Blade Runner lässt grüßen).

Im Laufe des Spiels wird es verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten geben, die sich auf den weiteren Spielverlauf auswirken. So können beispielsweise Charaktere sterben, so wie es auch bei Heavy Rain der Fall war. Durch die vielschichtigen Möglichkeiten sollen Spieler ihre eigene Geschichte erleben. Weitere interessante News, Infos, Screenshots und Videos zu Detroit: Become Human findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite, die stets erweitert wird. Was ihr euch von dem Spiel erhofft, könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen mitteilen!