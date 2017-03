Destiny - Zeitalter des Triumphs: Aktualisierte, alte Raids & Lichtlevel 400

In Destiny startet Ende März, voraussichtlich am 28.03., das Zeitalter des Triumphs, das letzte Kapitel der Saga unserer Hüter, die im September 2014 ihre Reise durch Destinys Abenteuer begonnen haben. Es handelt sich beim Zeitalter des Triumphs und dem damit verbundenen Frühjahrs-Update 2017 für Destiny um das letzte Update des Spiels, bevor im Herbst von Bungies Entwicklern der Nachfolger auf den Markt gebracht wird, in dem alles anders wird.

Um die Community zu feiern, die über all die Jahre zusammengehalten hat, veranstalten die Destiny-Macher die größte Sause seit der Ankunft des Reisenden, wie uns Community Manager David "Deej" Dague im Interview zum Zeitalter des Triumphs verrät. "Es handelt sich um das große Finale eures Destiny-1-Abenteuers", so Deej. "Wir wollen den Spielern die Möglichkeit geben, sich voreinander zu verneigen, quasi eine Ehrenrunde zu drehen, um einige ihrer größten Momente und Erlebnisse im Spiel zu würdigen." Aus diesem Grund kommt das bis dato größte Rekordbuch ins Spiel, vollgestopft mit Herausforderungen und Aktivitäten, mit denen ihr die letzten drei Jahre Destiny noch einmal angemessen Revue passieren lassen könnt. "Eine überdimensionale Liste mit allen Aktivitäten, die Destiny zu bieten hat. Und egal, welche Art von Spieler ihr seid, ihr habt damit die Möglichkeit, euch noch einmal daran zu erinnern, was für ein toller Hüter ihr in Destiny 1 wart."

Destinys Zeitalter des Triumphs: Das Rekordbuch

Das Rekordbuch hat also jedem Spieler von Destiny etwas zu bieten, ganz gleich, ob ihr euch lieber im Schmelztiegel getummelt oder Strikes unsicher gemacht habt, ob ihr nun Fans von Raids oder dem Gefängnis der Alten seid. "Und jede dieser Aktivitäten bietet euch die Möglichkeit, den maximalen Lichtlevel in Destiny 1 zu erreichen", erwähnt Deej im Interview. Das bedeutet nicht, dass der Lichtlevel angehoben wird - er bleibt bei 400 - aber es bedeutet, dass sämtliche Beute aus allen Aktivitäten in Destiny gebufft wird und infundiert werden kann. Das Automatikgewehr Vex Mythoclast, das sich exklusiv in der Gläsernen Kammer erbeuten lässt, in seinem ganzen Glanz und seiner ganzen Glorie in einer Jahr-3-Version? Bestätigt! "Und ich bin schon sehr gespannt, was das Ding im Schmelztiegel anrichten wird", schmunzelt Deej.

Die alten Raids aus Destiny werden für das Zeitalter des Triumphs minimal angepasst, um neue Geheimnisse zu bieten, aber nicht SIVA-fiziert. Quelle: Bungie Sämtliche Items aus alten Raids, alten Strikes... wirklich alles kann euren Hüter auf Lichtlevel 400 bringen. Und selbst, wenn ihr da schon ewig lange hockt und bei dieser Ankündigung nur müde lächelt... wolltet ihr nicht schon immer die optisch coole Ausrüstung aus der Gläsernen Kammer mit einem aktuellen Lichtlevel tragen? Oder die Primärwaffen mit Elementarschaden haben? Das macht das Zeitalter des Triumphs nun möglich - und nebenbei erfüllen die Entwickler von Destiny damit einen lang gehegten Hüterwunsch. Einen kleinen Downer gibt's aber: Die ganzen Klamotten aus der Gläsernen Kammer und Crotas Ende, die ihr aktuell noch im Tresor bunkert, sind bereit für den Müll. Die Änderungen werden nicht retroaktiv auf eure ollen Beutestücke angewandt, ihr müsst sie erneut erbeuten.

Destinys Zeitalter des Triumphs: Die alten Raids neu erleben

Dafür gibt's aber auch einen netten Reiz: Zum einen bieten die alten und im Zeitalter des Triumphs gebufften Items Ornamentslots, mit denen ihr die Gegenstände verzieren könnt. Zum anderen erwarten euch in der Gläsernen Kammer und in Crotas Ende Herausforderungsmodi, also schwierigere Varianten der Bosskämpfe, wie ihr sie schon aus Königsfall und Zorn der Maschine kennt. Außerdem gibt's noch was anderes zu entdecken: "Unsere Designer haben sich die alten Raids außerdem angeschaut und hier und da kleine Überraschungen hinzugefügt", verspricht uns Deej im Interview. Damit sich die angestaubten Gruppenaktivitäten mit den härtesten Boss-Encountern im Spiel auch für alte Hasen ein bisschen frisch und neu anfühlen. Abgesehen davon führen euch neue, wöchentliche Rituale - neue Aufgaben, wie ihr sie jetzt schon aus dem Director auf der Weltraumkarte kennt - nicht nur in die Raids, sondern ebenfalls in Dämmerungs-Strikes, in das Gefängnis der Alten und in den Schmelztiegel.

Die Bosse in Crotas Ende bekommen einen Herausforderungsmodus verpasst. Quelle: Bungie Wo wir schon beim Dämmerungs-Strike sind: ein alter Bekannter kehrt zurück. Der Nightfall-Buff erhöht für die Dauer des aktuellen Resets die Mengen an Marken und Ruf, die ihr während eurer Abenteuer ergattert, wenn ihr den Dämmerungs-Strike abgeschlossen habt. Wenn euch das nicht mal hilft, mit allen Helden das heiß ersehnte Lichtlevel 400 zu erreichen - die Ziellinie, an der Bungies Entwickler und Designer die Hüter-Community zur Feier von Destiny 1 vereinen wollen. Alle Informationen aus unserem Interview mit Destinys Community Manger David "Deej" Dague findet ihr auch nachfolgend in unserer Abschrift.

Destinys Zeitalter des Triumphs; Interview mit David "Deej" Dague

Nach dieser Ankündigung... wir müssen noch einmal nachfragen: Ihr aktualisiert tatsächlich den Loot aus der Gläsernen Kammer, aus Crotas Ende und aus Königsfall?

Deej: Destinys Veteranen, die die Raids rauf und runter gespielt haben, besitzen natürlich schon all diese Trophäen, die im Tresor vergammeln. Wir wollen euch die Möglichkeit geben, diese Raids noch einmal zu bewältigen und dabei großartige Belohnungen zu verdienen, die ihr schon kennt und liebt, die dann aber auch wieder in Destinys aktueller Sandbox relevant sind. Nicht nur, dass die Waffen, die ihr in den drei Raids verdient, mächtig sind, die Rüstung kann obendrein mit Ornamenten versehen werden, was einige beeindruckende Looks hervorruft.

Außerdem werden die Gläserne Kammer und Crotas Ende mit Herausforderungen versehen, ähnlich denen, die ihr aus Königsfall und Zorn der Maschine kennt. Alle vier Raids sind einander damit ebenbürtig. Im Rahmen von Ritualen gibt's dann wöchentlich wechselnd eine Raid-Aktivität, die im Spotlight steht. Aber im Zeitalter des Triumphs geht's eben nicht nur um die Raids, sondern auch um die Strikes, das Gefängnis, den Schmelztiegel, also um so ziemlich alles, was das Spiel im Angebot hat.

Das ist eine großartige Neuigkeit für die Fans, die sich für die alten Raids schon seit gefühlten Ewigkeiten eine Frischzellenkur gewünscht haben. Werden die Gläserne Kammer, Crotas Ende und Königsfall denn so bleiben wie sie sind? Einige Fans haben Bedenken geäußert, dass ihr die Raids möglicherweise mit SIVA verunstalten könntet.

Deej: Die Gläserne Kammer und Crotas Ende bekommen die Herausforderungsmodi, die euch neuen Gefahren aussetzen. Unsere Designer haben sich die alten Raids außerdem angeschaut und hier und da kleine Überraschungen hinzugefügt, damit sie sich auch ein bisschen frischer anfühlen. Aber die Gefallenen etwa haben nichts in der Gläsernen Kammer zu suchen; ihr kämpft dort immer noch gegen die Vex und in Crotas Ende gegen die Schar.

Das wird so manchen Fan bestimmt erleichtern, schließlich mögen sie die alten Raids gerade aus dem Grund; dass sie so sind, wie sie sind. SIVA in der Kammer würden auch keinen Sinn machen.

In der Gläsernen Kammer und in allen anderen "alten" Raids lassen sich Rüstungen und Waffen mit aktuellem Lichtlevel verdienen. Quelle: Bungie Deej: Das Zeitalter des Triumphs baut auf Nostalgie auf. Wir wollten zwar ein paar Anpassungen vornehmen, damit sich das Abenteuer ein bisschen anders anfühlt, aber wir wollten die Aktivitäten nicht komplett ändern, um kein Schindluder mit den Erinnerungen der Spieler zu treiben.

Wenn die angepassten Items dabei helfen, Lichtlevel 400 zu erreichen, werdet ihr den maximalen Lichtlevel denn erhöhen?

Deej: Der maximale Lichtlevel wird bei 400 bleiben, da wir ja die Dinge feiern wollen, die ihr bereits erreicht habt und keine neuen Herausforderungen ins Spiel bringen möchten, die ihr meistern sollt. Wir wollen die Community beim maximalen Lichtlevel vereinen, um eine große Familie zu bilden. Es geht uns darum, eine Ziellinie zu kreieren, die ihr alle gemeinsam überqueren könnt. Destiny 1 wird bleiben und den Fans die Möglichkeit geben, all die Abenteuer zu bestreiten, die das Spiel zu bieten hat. Auch Neulinge, die das Franchise gerade erst entdecken, werden diese ersten Herausforderungen noch erleben können. Wir werden Destiny 1 auch nach der Veröffentlichung eines Sequels auf absehbare Zeit weiterhin unterstützen.

Was können wir uns denn noch von den wöchentlichen Ritualen versprechen?

Deej: Im Director in der unteren linken Ecke findet ihr die Rituale, die ihr angehen könnt. Dafür wird zum Beispiel der Dämmerungs-Strike-Buff wieder ins Spiel gebracht [Anm. d. Red.: Der Nightfall-Buff sorgt nach dem Abschluss des wöchentlichen Dämmerungs-Strikes dafür, dass ihr bis zum nächsten Reset mehr Marken, Ruf und Erfahrungspunkte sammelt]. Ihr könnt die alten Raids wieder spielen, und die Rituale nehmen Bezug auf das Gefängnis und natürlich auch auf den Schmelztiegel. Das werden wir euch im zweiten Livestream zum Zeitalter des Triumphs genauer zeigen.

Im dritten Livestream wollt ihr auch auf Sandbox-Updates eingehen. Was erwartet uns da?

Dieser Jäger ist den neuen Geheimnissen der Gläsernen Kammer auf die Spur gekommen. Quelle: Bungie Deej: Wir werden nicht nur ganz vorsichtig die Art und Weise ändern, wie Dinge wie Fähigkeiten, Artefakte und Rüstungsperks funktionieren, sondern geben euch über die Ornamente die Möglichkeit, eure Hüter hübsch auszustaffieren, sodass ihr euch im Turm präsentieren könnt. Wenn ihr euch nur einmal das Bild von dem Jäger in den Tiefen der Gläsernen Kammer anschaut, dann seht ihr schon einige der neuen Errungenschaften, die beweisen, dass dieser Jäger den neuen, mächtigeren Atheon im Herausforderungsmodus besiegt und einige der neuen Geheimnisse entdeckt hat, die wir in dem Raid versteckt haben.

Die Anpassungen an den Rüstungen und Waffen, die ihr mit dem Zeitalter des Triumphs vornehmt, sind aber nicht retroaktiv wirksam, oder?

Deej: Wenn ihr noch alte Klamotten aus der Gläsernen Kammer im Tresor liegen habt, ist nun die Zeit gekommen, sie loszuwerden. In der Gläsernen Kammer [Crotas Ende und Königsfall] gibt's neue Beute, die auf den aktuellen Lichtlevelwerten droppt.

Wird das Zeitalter des Triumphs denn auch nach dem Release eines Destiny-Sequel noch aktiv sein?

Deej: Wir unterhalten uns ja grade darüber, was das Zeitalter des Triumphs aktuell für die Spieler bedeutet. Was damit in der Zukunft passiert, können wir euch ein anderes Mal verraten.

Wisst ihr schon, wann das Zeitalter des Triumphs starten soll?



Deej: Das Zeitalter des Triumphs wird Ende März starten [Anm. d. Red: wir nehmen den 28. März 2017 an]. Im Rahmen der drei Livestreams, in denen wir euch das Zeitalter des Triumphs vorstellen, werden wir das exakte Datum verraten, ab wann die Daten des Updates zum Download verfügbar sind.

Wir wollen es noch einmal aus deinem Mund hören: Du hast die Jahr-3-Variante der Vex Mythoclast bestätigt?

Deej: Vex Mythoclast ist auf jeden Fall ein Drop aus der Gläsernen Kammer. Und ich bin schon sehr gespannt, was das Ding im Schmelztiegel anrichten wird (lacht).

Vielen Dank für deine Zeit!

Deej: Großartig, vielen Dank!