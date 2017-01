Destiny: Fan baut grandioses Lego-Diorama

Was tut man, wenn einem langweilig ist, weil es keine neuen Informationen zu Destiny 2 gibt und man alle Inhalte des ersten Teils schon mehrfach durchgespielt hat? Man baut etwas mit Lego!

Das hat zumindest der Destiny-Fan ShadowNight36 gemacht. Aus Legosteinen baute er als Diorama die "Kluft" aus dem Kosmodrom des Multiplayer-Shooters nach. Dabei stellte er sogar einen wirklich funktionierenden Fallen Walker zusammen. Dieser bewegt sich dank seiner sechs Beine wie im Spiel.

Das Diorama bietet jede Menge Details und einige Geheimnisse. In einem Video stellt ShadowNight36 sein Werk vor. Man sieht die Liebe zum Detail und das Herzblut, dass er in seine Arbeit steckte. Die Mühe hat sich gelohnt, denn das Destiny-Diorama sieht einfach fantastisch aus und macht Lust, sich wieder in die Abenteuer des Shooters zu stürzen!

Quelle: Kotaku