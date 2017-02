Destiny: Xur heute - Standort & Angebot vom 17.02. bis 19.02. mit Hartes Licht

Wo ist Xur? Destiny-Spieler suchen auch an diesem Wochenende wieder nach Xur, der erneut zu einer Location in Destiny unterwegs ist. Am 17. Februar kommt der Schwarzmarkthändler zurück in den Turm (oder ins Riff) und bleibt bis zum 19. Februar 2017. Wir verraten euch nicht nur seinen Standort, sondern zeigen auch, welche Items er dieses Mal im Angebot führt. Wöchentlich verändert sich nämlich nicht nur die Position und Location von Xur in Destiny, sondern auch sein Sortiment an exotischer Ausrüstung. Mit einigen Ausnahmen: Xur verkauft in jeder Woche Synthesen, Glasnadeln und Sparrow-Tuning-Zubehör. Auf unserer Destiny-Themenseite findet ihr eine immer aktuelle Übersicht über Standort & Angebot von Xur in den letzten Wochen.

Destiny: Was verkauft Xur am 17. Februar, 18. Februar und 19. Februar?

In dieser Woche verkauft Xur wieder Klamotten für die Destiny-Klassen. Sie kosten jeweils 13 Seltsame Münzen. Außerdem gibt's eine exotische Waffe. Diese Items hat er im Angebot:

Für Jäger gibt es: Glücksbeere (103 Disziplin)

Warlocks schnappen sich: Läuterer Robe (55 Intellekt, 57 Disziplin)

Für Titanen im Angebot: Ewiger Krieger (42 Intellekt, 43 Stärke)

Obendrein gibt's das exotische Automatikgewehr Hartes Licht (23 Seltsame Münzen) und ein Vermächtnis-Engramm für einen Panzerhandschuh (29 Münzen) bei Xur.

Destiny: Wo steht Xur am 17.02., 18.02. und 12.02. auf PS4 und Xbox One?

Xur befindet sich dieses Wochenende wieder einmal im Riff an seiner üblichen Position. Geht vom Startpunkt aus in östlicher Richtung über die Brücke zur anderen Plattform und dann in in den Gang.

Destiny: Wie lange ist Xur vom 17. Februar bis zum 19. Februar da?

Xur taucht am 17. Februar 2017 um 10:00 Uhr auf und bleibt bis zum 19. Februar 2017 um 09:59 Uhr. Wenn ihr etwas kaufen wollt, solltet ihr euch nicht zu viel Zeit lassen. In der kommenden Woche kommt der Agent der Neun zwar wieder - allerdings mit komplett neuem Angebot.

Destiny: Wann kommt Xur auf PS4 und Xbox One wieder?

Die nächsten Termine für Xur im Überblick (sein Standort und sein Angebot sind bis zu seiner Ankunft geheim):

Xur wieder da vom 24.02 bis 26.02

Xur wieder da vom 03.03 bis 05.03

Destiny: Seltsame Münzen - welche Exotics verkauft Xur jede Woche für die Währung?

Wochenend-Händler Xur verkauft bei jedem Aufenthalt in Destiny jeweils ein exotisches Ausrüstungsteil pro Klasse. Ihr seht in seinem Bauchladen genau, welches Item ihr bekommt. Die Werte-Verteilung der Gegenstände ist übrigens in Maßen zufällig. Es kann also sein, dass zum Beispiel die Verteilung der Attribute Intellekt, Disziplin und Stärke anders ist als bei einem Exemplar des gleichen Gegenstands, das ihr bereits besitzt.

Xur verkauft obendrein immer wöchentlich wechselnd eine exotische Waffe oder ein exotisches Zufalls-Engramm. Bei der Waffe ist die Sache klar. Wie bei den Ausrüstungsgegenständen bekommt ihr, was ihr seht. Anders bei den Zufalls-Engrammen: Ihr seht zwar, für welchen Slot ihr einkauft. Ihr könnt euch allerdings nie sicher sein, was ihr tatsächlich bekommt. Die herausgefischten Gegenstände sind zwar exotisch - beispielsweise aber nicht zwingend für die Klasse bestimmt, die ihr gerade spielt.

Das letzte exotische Item im Angebot bei Xur ist ein Vermächtnis-Engramm. Darin befindet sich eine Waffe aus Destiny Jahr 1 - mit entsprechend niedrigen Werten. Diese Engramme sind primär für Komplettisten gedacht, die zum Beispiel ihre Item-Sammlung vervollständigen wollen. Ein netter Bonus: Ihr erhaltet mit erhöhter Chance (aber nicht garantiert!) eine Waffe, die euch noch fehlt.

Destiny: Synthesen, Drei der Münzen, Glasnadeln, Licht-Partikel

Xur hat aber nicht nur Ausrüstung im Angebot, sondern auch noch einige weitere Gegenstände. Für die könnt ihr ihm ebenfalls Seltsame Münzen in den gierigen Rachen werfen. Hier die Übersicht.

Drei der Münzen: Ein prima Item, um Eure Chance auf exotische Items zu erhöhen! Es handelt sich dabei um Verbrauchsgegenstände. Nach dem Einwerfen einer solchen Münze erhaltet ihr einen Buff, der eure Chance erhöht, beim nächsten Kill eines Ultras (also eines Bosses) ein Exotic zu bekommen. Geht ihr leer aus, erhöht die nächste Münze die Chance für den nächsten Kill noch einmal ... und so weiter. Ihr bekommt 5 "Der der Münzen" für 7 Seltsame Münzen.

Glasnadeln: Ihr wollt die Werte auf exotischen Gegenständen neu auswürfeln? Mit Xurs Glasnadeln könnt ihr genau das tun. Die Nadeln benötigt ihr nämlich für "Wende das Schicksal" - ein Punkt in der Perk-Matrix von exotischen Items. Aktiviert ihr diesen Punkt, werden Attribute und potentiell auch Perks eines Gegenstandes neu ausgewürfelt. Ihr bekommt bei Xur 3 Glasnadeln für 3 Seltsame Münzen.

Schwere-Munition-Synthese: Wem öfter die schwere Munition ausgeht, der kann dem auch bei Xur entgegenwirken. Ihr bekommt 3 Synthesen für 1 Seltsame Münze.

Smaragdspule / Tarnantrieb: Wer seinen Sparrow liebt, der schiebt ... ist ein Spruch, den noch nie ein Hüter von sich gegeben hat. Denn mit Sparrows wird gefahren, und das im Idealfall schön schnell. Wer seine Sparrows liebt, der kann Seltsame Münzen für diese Upgrades ausgeben.

Licht-Partikel: Eine letzte Möglichkeit, um Seltsame Münzen bei Xur loszuwerden. Ihr könnt nämlich auch 2 davon gegen 1 Licht-Partikel eintauschen.

Exotisches Bruchstück: Für 7 Seltsame Münzen rückt Xur ein exotisches Bruchstück heraus.



Von David Bergmann

Redakteur

Fehlt etwas im Artikel?