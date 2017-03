Destiny: Wöchentliche Rituale & neue Loot-Boxen

Ihr spielt Destiny, habt aber bei vergangenen Feiertagen zum Beispiel die Gespenster-Geisterhülle nicht bekommen? Dann gibt's mit dem Update "Zeitalter des Triumphs" eine zweite Chance. In einem Livestream vom 15. März stellten die Bungie-Entwickler weitere Aspekte des Updates vor - unter anderem die "Treasure of the Ages" getauften neuen Loot-Boxen. Die können neue Items enthalten (Ornamente, Schiffe, Shader sowie ein neues Equipment-Set pro Klasse), aber eben auch sämtliche alten und nur zeitlich begrenzten Event-Gegenstände. Ihr trauert noch immer dem "Geist Geist" hinterher, den ihr beim letzten Halloween-Event nicht abgestaubt habt? Hier ist eure zweite Chance.



Die Kisten lassen sich im Everversum-Shop kaufen (was sich kaum lohnt, da die Inhalte voraussichtlich nicht in den Nachfolger übernommen werden) und lassen sich verdienen: Bis zu drei Kisten pro Woche könnt ihr euch durch Ingame-Aktivitäten erspielen. Jeweils eine Truhe gibt's fürs Abschließen eines Durchgangs in den wöchentlichen Playlists für den Schmelztiegel, Story-Missionen und heroische Siva-Strikes.

Moment, eine Playlist für Story-Missionen? Das ist eine der Änderungen, die das Bungie-Team an den wöchentlichen Ritualen vornimmt. Durch die wöchentliche Playlist soll sichergestellt werden, dass Spieler keine Belohnungen verpassen, wenn sie nicht jeden Tag die jeweils ausgeschriebene Mission spielen können. Sofern ihr fünf Missionen pro Woche abschließt, habt ihr alle über diese Missionen verfügbaren Extra-Marken eingesammelt. Weitere Informationen zu den vorgestellten Neuerungen - inklusive wöchentlicher Quests von Lord Shaxx - gibt's in der Video-Zusammenfassung von Arekkz Gaming. Destiny: Zeitalter des Triumphs erscheint am 28. März.