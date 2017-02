Am heutigen Dienstag um 10 Uhr wurde im Online-Shooter Destiny wieder der bekannte "Weekly Reset" durchgeführt. Jede Woche erhalten Spieler damit neue Aktivitäten sowie verschiedene Modifikatoren für den Dämmerungsstrike. In dieser Woche hat sich das Entwicklerteam von Bungie für den Nightfall "Der Monstrositätenraub" entschieden und ihm einige Veränderungen verpasst. Spieler müssen sich in dieser Woche auf folgende Modifikatoren einstellen:

Episch

Arkus Entflammen

Spezialist (Spezialwaffen-Schaden erhöht)

Jongleur (Keine Munition für die ausgerüstete Waffe)

Ausgesetzt (Schilde der Hüter sind verstärkt, werden aber nicht wiederhergestellt)

Die heroische SIVA-Krise-Strike-Playlist wurde um die Modifikatoren Heroisch, Arkus-Entflammen, Prügler und Panzerschiff erweitert. Im Eisentempel wird euch wieder Tyra Karn für das Abschließen verschiedener Quests mit einem "Eiserner Lord"-Artefakt belohnen. Folgende Artefakte stehen in dieser Woche zur Verfügung:

Felwinters Andenken - 157 Disziplin, 86 Stärke

Peruns Andenken - 33 Intellekt, 38 Stärke

Timurs Andenken - 33 Disziplin, 36 Stärke

Bungie möchte in dieser Woche noch weitere Informationen zum kommenden Eisenbanner-Event bekannt geben, das wahrscheinlich in der kommenden Woche am 28. Februar 2017 an den Start gehen wird. Weitere Meldungen und Videos zu Destiny findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Mein MMO