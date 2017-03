Destiny - Trailer: Kommt die Gläserne Kammer zurück?

Werden ältere Destiny-Raids flott gemacht für aktuelle Hüter und das aktuelle Endgame? Zumindest die Gläserne Kammer kommt wohl zurück, denn sie spielt eine zentrale Rolle im aktuellen Teaser-Trailer zum nächsten (und vermutlich letzten) Inhalts-Update für Destiny. Spieler sollen auf ihre Leistungen zurückblicken, heißt es im Video - zu sehen ist derweil eine Gruppe von Hütern, die durch den ersten Destiny-Raid hüpft. Offiziell bestätigt ist eine an das aktuelle Endgame-Niveau angepasste Variante der Gläsernen Kammer damit freilich noch nicht, die Chancen stehen aber sehr gut.



Im Video ist ebenfalls die Rede vom "bisher umfangreichsten Urkundenbuch" in Destiny. Im Trailer gezeigte Einträge wie "Doom of Oryx" legen obendrein nahe, dass neben der Gläsernen Kammer auch andere ältere Raids fit fürs aktuelle Endgame gemacht werden könnten. Alles nur Spielerwünsche oder bald Realität? Das erfahren Destiny-Spieler am 8. März ab 19 Uhr Mitteleuropäischer Zeit - dann findet der erste von drei geplanten Livestreams zur Vorstellung der Update-Inhalte statt. Bei vergangenen Patches mit Stream-Vorstellungen erschien das jeweilige Update übrigens in der Woche nach der letzten Sendung. Sollte Bungie diesen Zeitplan beibehalten, könnte "Zeitalter des Triumphs" für Destiny bereits in der letzten März-Woche erscheinen.