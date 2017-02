Für einige Menschen ist Destiny mehr als nur ein Videospiel. Diese Erkenntnis reifte bei Twitch-Streamerin LucentBeam nach einer Bekanntschaft mit einem Mann, der ihr Großvater sein könnte. LucentBeam geht dem Hobby nach, zufällige Spieler anzusprechen und mit ihnen gemeinsam Aktivitäten wie Raids oder Dämmerungs-Strikes zu absolvieren. Letztere Modi sind besonders anspruchsvoll, sind solo nicht ohne Weiteres zu bewältigen und verfügen über keine Matchmaking-Option. Wer keine Freunde in der Liste hat, die Destiny ausgiebig spielen, dem bleibt nur, beide Events zu meiden.

LucentBeam stieß jedenfalls auf einen Destiny-Veteranen, der bereits über 600 Stunden in Bungies Online-Shooter verbracht hat. Von einigen wenigen kompetitiven Schmelztiegel-Partien mal abgesehen, hat der ältere Herr Destiny beinah komplett als einsamer Wolf bestritten. Ihm fehlte also die Expertise von Spielern, die Destiny in vollem Umfang erlebt haben. Entsprechend zögerlich reagierte der Rentner, als Twitch-Streamerin LucentBeam bei ihm nachhakte, ob er Lust auf einen Dämmerungs-Strike habe. "Ich bin nicht gut", schrieb er ihr zurück.

Nach anfänglichem Zögern trat er ihrer Partie schließlich doch bei und sie spielten eine Runde gemeinsam. Während sie gemeinsam durch die Destiny-Welt streiften, wurde der ältere Herr persönlich und offenbarte schließlich seine Gründe, weshalb er Destiny so viel Aufmerksamkeit schenkte. "Das Spiel hat mein Leben gerettet. Meine Ehefrau verstarb an Weihnachten 2014. Und ich ziehe meine 11-jährige Enkelin auf. Meine gesamte Familie ist nicht mehr am Leben. Mein Sohn starb neun Monate danach. Ich bin im Ruhestand und das Spiel schärft sozusagen meinen Verstand. Es fühlt sich an, als würde ich hier leben. Ich träume lebendig davon, hier zu sein. Und diese Träume sind echt aufregend. (...)"

Die Szene, in der der Destiny-Opa sein Innerstes vor Twitch-Streamerin LucentBeam offenbart, könnt ihr euch im eingebetteten Video noch einmal anschauen. Nachdem sie die Partie absolvierten und beide wieder getrennte Wege gingen, ließ die rührende Geschichte LucentBeam nicht wieder los und sie teilte ihr Erlebnis mit der Reddit-Community. Viele Destiny-Fans verneigen sich offenkundig vor dem älteren Herrn. Auch LucentBeams erhält für ihre Hingabe, das kooperative Spielgefühl in Destiny ihr Fremden näher zu bringen, sehr viel Anerkennung. Entwicklerstudio Bungie hat den Beitrag auf Facebook sogar veröffentlicht, worauf eine Welle von Sympathiebekundungen losbrach.

Quelle: Reddit