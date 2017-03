Destiny: Freunde erfüllen todkrankem Spieler seinen letzten Wunsch

Destiny-Fans haben offenkundig ein großes Herz. Erst vor wenigen Wochen berichteten wir etwa über eine Twitch-Streamerin, die einem älteren Herrn bei einigen herausfordernden Aktivitäten im Online-Shooter half. Der Beglückte schüttete daraufhin überraschend sein Herz aus und ließ durchblicken, dass ihm Destiny über eine schwere Lebensphase hinweg geholfen hat. Jüngst ereignete sich eine neue, herzerwärmende Geschichte über Nächstenliebe.

Sie erzählt von Mike Mariana, einem leidenschaftlichen Destiny-Fan und Vater zweier Kinder, der Bungies Actionspiel seit der Beta aktiv spielt. Mike litt an Krebs. Die zur Behandlung verordneten Chemotherapien setzten seiner Gesundheit so schwer zu, dass ihm laut Eigendarstellung von anderen Spielen schlecht wurde. Also blieb er bei Destiny hängen und erspielte sich so einen Fortschritt von über 2.800 Stunden. In all der Zeit konnte er jedoch ein Ziel nicht erreichen: den Zugang zum sogenannten Leuchtturm freizuschalten.

Der Leuchtturm ist ein spezieller Treffpunkt (Social Hub) für PvP-Veteranen. Zutritt erhalten nur jene, die die sogenannten Prüfungen im Osiris ohne eine einzige Niederlage absolvieren. Die Prüfungen sind nicht ohne, denn die Gegner in den insgesamt neun zu bestehenden 3-gegen-3-Partien werden per Zufallverfahren ausgelost, was Absprachen schwierig macht. Denn natürlich streben auch die Gegner nach einem Sieg und werden sich daher in der Regel nicht kampflos ergeben.



Der todkranke Mike konnte sich jedoch auf seine Freunde Elliot und Tim verlassen. Da ihre Spielfertigkeiten nicht ausreichten, um mit Mike alle neun erforderlichen Partien zu gewinnen, kontaktierten sie den bekannten Twitch-Streamer DrLupo. Der fackelte nicht lange, lud Mike kurzerhand in seinen Einsatztrupp ein und sie meistern die Prüfungen von Osiris gemeinsam. "Ich habe getan, was nötig war", erinnert sich DrLupo zurück. "Nämlich Mike seine Schmerzen für eine Stunde vergessen zu lassen und ihn zum ersten Mal in den Leuchtturm zu bringen. Und wir hatten dabei jede Menge Spaß."

Elliot, Tim und nicht zuletzt der an Krebs erkrankte Mike haben ihn daran erinnert, warum er überhaupt streamt. Er mache dies nicht für sich, sondern seine Zuschauer und um eine fantastische Community rund um Destiny aufzubauen. Als Mike zum ersten Mal den Leuchtturm betrat, sei er erleichtert gewesen, erinnern sich die Beteiligten zurück. Für einen Augenblick schien er die Krankheit auszublenden. Doch eine Woche nach dem glorreichen Sieg erlag Mike schließlich seinem schweren Krebsleiden.

Um finanzielle Mittel für Mikes Beerdigung zu sammeln, rief seine Familie eine Spendenaktion ins Leben. Auch dank der Unterstützung der fleißigen Destiny-Community konnten die Hinterbliebenen inzwischen über 7.800 US-Dollar einsammeln. Mikes Freunde, Elliot und Tim, überrascht das überwältigende Engangment nicht, sie haben Destiny-Fans allgemein als liebenswürdig und großzügig kennen und schätzen gelernt.

Quelle: Kotaku